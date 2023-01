Nach Unfall in Hofheim einfach weggefahren

Am Donnerstag ereignete sich zwischen 16.30 und 17.30 Uhr in der Freiheitsstraße in Hofheim ein Verkehrsunfall, bei dem ein schwarzer Fiat Tipo beschädigt wurde. Der Wagen war am Fahrbahnrand geparkt. Es entstand laut Polizeibericht ein Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Wie die Polizei mitteilt, entfernte sich der Verursacher vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Fahrer oder dessen Fahrzeug machen können, melden sich bitte bei der Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter Telefon 06206/9 44 00.

