Nach Unfall geflohen

Lampertheim. Am Montag, 6. September, kam es nach Polizeiangaben gegen 11.05 Uhr im Kreisverkehr Andreasstraße/Bürstädterstraße zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Ein weißer Mercedes bog in den Kreisverkehr ein und übersah dabei einen bereits im Kreisverkehr fahrenden Opel Astra. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der Opel-Fahrer nach links ausweichen und fuhr dabei gegen ein Verkehrsschild auf einer Verkehrsinsel. Der Mercedesfahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 3000 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden. Zeugen, die sich noch nicht bei der Polizei gemeldet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Lampertheim unter der Rufnummer 06206/94 40-0 zu melden. pol

