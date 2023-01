Nach der Diskussion gibt es Snacks

Lampertheim. Der Sozialverband VdK hat für das noch junge Jahr einige Angebote in der Stadt geplant. Den Angaben zufolge soll der Reigen am Samstag, 21. Januar, mit einem Frühschoppen starten, der für Mitglieder, Freunde und Förderer des VdK gedacht ist. Dieses Format soll in diesem Jahr insgesamt viermal organisiert. Das erste dieser Treffen wird in den Räumen der Notkirche an der Römerstraße stattfinden. Der Frühschoppen soll zwischen 9.30 und 11.30 Uhr für Informationen und Zerstreuung sorgen.

Sozialrecht auf der Agenda

„Wir möchten mit diesem Frühschoppen wieder Bewegung und Leben in den VdK bringen“, wird Michaela Lepper in einer Pressemitteilung zitiert. Die Vertreterin für Frauen im Vorstand nennt in diesem Zusammenhang den Austausch mit Gleichgesinnten und die Wiederbelebung alter Kontakte sowie die Gestaltung neuer Bekanntschaften als vorrangige Anliegen. Als Einstieg soll ihren Angaben zufolge ein Informationsblock über neue Entwicklungen im VdK und Themen rund um das Sozialrecht stehen. Danach würden Kaffee, Tee und Snacks gereicht und Gespräche geführt. Der Sozialverband VDK bittet um Voranmeldung. red