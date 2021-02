Lampertheim. Im Zusammenhang mit Corona-Infektionen in Lampertheim wurden hier erstmals zwei Fälle der britischen Mutante B.1.1.7 nachgewiesen. Das teilte der Kreis Bergstraße am Dienstag mit. Eines der beiden Mutanten-Vorkommen wurde in der städtischen Kindertagesstätte (Kita) Guldenweg entdeckt. Die Einrichtung bleibt ohnehin aufgrund zahlreicher Neuinfektionen mit dem Coronavirus bis mindestens Freitag, 12. Februar, geschlossen. Der Kreis meldete außerdem für die ersten beiden Februartage in Lampertheim insgesamt 32 neue Infektionen mit dem Coronavirus. Die Gesamtzahl der Infizierten seit Beginn der Pandemie stieg damit auf 915 Personen.

Reihentestungen gehen weiter

AdUnit urban-intext1

Als Träger hat die Stadt Lampertheim die Kita Guldenweg bereits seit Montag geschlossen, nachdem dort am Samstag eine vom Gesundheitsamt angeordnete Reihentestung durch die Bundeswehr stattgefunden hatte. Ergebnis: Bei 15 Personen war der Coronatest positiv. Der städtische Pressesprecher Christian Pfeiffer bestätigte auf Anfrage dieser Redaktion, dass von den Infektionen sowohl Kinder als auch Mitarbeiterinnen betroffen seien. Aufgrund der Vielzahl der Fälle habe die Stadt erstmals eine Einrichtung komplett schließen müssen. In der Vergangenheit waren es lediglich einzelne Kita-Gruppen oder Schulklassen gewesen, in denen vereinzelt Personen positiv getestet worden waren.

Wie der Kreis weiter mitteilt, befinden sich die Infizierten sowie deren Kontaktpersonen in Quarantäne. Derweil gehen die Reihentestungen im Umfeld der Kita Guldenweg weiter. lex