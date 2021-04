Musikschule schafft Luftfilter an

Lampertheim. Luftreiniger können die Konzentration von Coronaviren in der Raumluft stark mindern. Das hat die Gesellschaft für Aerosolforschung herausgefunden. Deshalb will die Musikschule Lampertheim jetzt vier solcher Geräte in ihren Räumlichkeiten einsetzen. Musikschulleiter Joachim Sum hat die Luftreiniger ausgewählt, da sie effektiv und zugleich leise arbeiten müssen.

Finanzielle Unterstützung für die Anschaffung gab es in Höhe von 2000 Euro vom Lions Club Lampertheim. Dessen Schatzmeister Hellmut Kill brachte bei der Spendenübergabe zum Ausdruck, dass der Club das Engagement der Musikschule sehr schätze. Die Lehrer arbeiteten mit viel Herzblut. Er bedauerte, dass die Corona-Pandemie auch diesen Schul- und Kulturbereich schwer getroffen hat.

Der Musikschulleiter und der Vorsitzende des Vereinsvorstandes der Musikschule Nikolaus Selzer freuten sich über die großzügige Unterstützung. Selzer ist Facharzt für Innere Medizin und erklärte, dass die Virus-Übertragung vor allem über die Atemwege erfolge. Die Gefahr, sich zu infizieren, sei deshalb in geschlossenen Räumen besonders hoch. Deswegen sei es gut, die Raumluft zu filtern. Allerdings dürfe auf die anderen Corona-Schutzmaßnahmen wie Abstand, Masken und Hygiene nicht verzichtet werden.

„Die Luftreiniger sind das I-Tüpfelchen auf unser Hygienekonzept“, erläuterte Sum. „Durch die Luftfilter, die in Größe und Qualität absolut ausreichend für unsere Räumlichkeiten sind, kann auch in der kühleren Jahreszeit bei geschlossenen Fenstern gearbeitet werden.“ roi

