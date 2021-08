Musikschule nimmt Anmeldungen an

Lampertheim. Die Musikschule Lampertheim nimmt Anmeldungen zum Wintersemester entgegen, das zum Oktober beginnt. Die Einrichtung weist darauf hin, dass der Anmeldeschluss am Mittwoch, 1. September, ist, also direkt nach den Ferien. Wer sich also für die vielen Angebote im Vorschulalter oder den Instrumental-Unterricht ab sechs Jahren anmelden will, sollte das rechtzeitig tun. Die Corona-Lage lässt Präsenz-unterricht derzeit zu, auch kleine Instrumental- und Früherziehungsgruppen sind möglich. Sollte es noch einmal zu Einschränkungen kommen, habe sich der Online-Unterricht der Musikschule als sehr effizient erwiesen, so die Einrichtung weiter. red

