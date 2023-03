Musikalischer Ostergruß

Hofheim. Die Kurrende am Ostersonntag zählt längst zu einer liebgewordenen Tradition des Evangelischen Posaunenchors Hofheim. So sind die Bläserinnen und Bläser unter der Leitung von Dirigent Dirk Hindel auch in diesem Jahr wieder am Sonntag, 9. April, in Hofheim unterwegs, um ihren musikalischen Ostergruß zu verkünden. Der Auftakt erfolgt um 6.45 Uhr an der Friedenskirche, bildet gleichzeitig den Abschluss der um 6 Uhr beginnenden Osterandacht.

Die weiteren Stationen im Überblick: 6.53 Uhr Heinrichstraße / Falltorstraße; 7 Uhr Potsdamer Straße / Schubertstraße; 7.08 Uhr Schubertstraße / Friedrich-Ebert-Straße; 7.14 Uhr Nordheimer Straße/Mainstraße; 7.28 Uhr Wilhemsruhe; 7.36 Uhr Altes Rathaus; 7.44 Uhr Balthasar-Neumann-Kirche; 7.51 Uhr Kirchstraße / Steffanstraße; 7.58 Uhr Erzbergerstraße / Rathenaustraße; 8.06 Uhr Rathenaustraße / Hohe Warth; 8.14 Uhr St. Michaelsiedlung; 8.22 Uhr Martinstraße / Ludwigstraße. fh