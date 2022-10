Die Evangelische Lukasgemeinde ist die größte Kirchengemeinde in Lampertheim, und die Christen sind stolz auf ihre Domkirche. Darum treten Gemeindemitglieder auch gerne ihren Dienst während der Offenen Kirche an – wie am vergangenen Donnerstag Elsa Vogel und Barbara Will von 16 bis 18 Uhr. Angedacht ist, dass die Interessenten einfach in das Gotteshaus eintreten, verweilen, vom Alltag

...