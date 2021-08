Musikalische Weltreise

Lampertheim. Weltmusikalische Crossover gibt es am Donnerstag, 26. August, 19 Uhr, mit der Gruppe herbysworld in der Offenen Domkirche zu erleben. Mit Melodien aus vielen Teilen der Welt wollen die Musikerinnen und Musiker ihre Zuhörer auf einen musikalische Reise mitnehmen und verzaubern. Sie werden entführt in die mystische Welt irischer Feen, in die reizvoll-laszive Welt des Bossa Nova, in das Tänzerische des Swings, um sich schließlich in Zigeunerweisen, Tangos und Valses Musettes wiederzufinden.

Herby Neumann wird mit Stimme, Akkordeon und Gitarre brasilianische Kompositionen zum Klingen bringen, Uli Göpfrich zaubert mit ihrer zarten Stimme sehsüchtige Melodien, Saxophon und Klarinette finden durch Sabine Pfeifer virtuos ihre Töne. Atmosphärisch verdichten sich die Musikstücke durch das Bass- und Tuba Spiel des Lampertheimers Frank Willi Schmidt.

Der Eintritt ist frei, um eine Spende am Ausgang für die Gruppe wird gebeten. red

Info: Anmeldungen unter www.lukasgemeinde-lampertheim.de

