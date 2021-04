Musikalische „Souvenirs“

Lampertheim. Im Rahmen des Videoprojekts „thirty minutes for culture“ von cultur communal präsentiert Laurent Leroi „Souvenirs“. Dabei handelt es sich um Kompositionen für Akkordeon, die den Künstler aus Reisen in aller Welt inspiriert haben. Darunter auch Musik aus Brasilien, Ecuador, Argentinien oder Louisiana. Leroi hat aus diesen Erlebnissen ein Notenbuch geschrieben, das mit Reisefotos illustriert ist. Beim Auftritt bei „thirty minutes for culture“ wird Leroi von Schlagzeuger Hans-Jürgen Götz unterstützt.

Laurent Leroi bei Aufnahmen für „thirty minutes for culture“. © cultur communal

Laurent Leroi wurde nach eigenen Angaben in Straßburg geboren und wuchs im Elsaß auf. Mit acht Jahren trat er in ein Akkordeonorchester ein. Später verschlug es ihn als Straßenmusiker in die Fußgängerzonen Mannheims und Heidelbergs. Er lebt heute in Ludwigshafen. Einer seiner Musikprojekte ist die Band „les primitifs“.

Ziel von „thirty minutes for culture“ ist es, mit professioneller technischer Ausstattung und Filmequipment Künstlern eine Plattform für Film-und Tonaufnahmen zu ermöglichen. Das Projekt startete im November 2020. Interessierte Künstler sind eingeladen, sich bei cultur communal per E-Mail (kultur@lampertheim.de) zu melden. red