Musikalische Reise ins Universum der Innerlichkeit

Lampertheim. Sonne, Mond und Sterne sind im Programm Thomas Wilhelms keine abwesenden Größen, sondern unübersehbar präsent. Das Motto dieses Orgelsommers „Universum Orgel“ hat der Orgel- und Glockensachverständige der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) überaus wörtlich genommen und ein Konzept ausgearbeitet, das – wie kein anderes in diesem Orgelzyklus – das Staunen über die Welt jenseits der Stratosphäre in Klänge setzt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Einen ganzen Tag lang hatte Thomas Wilhelm seine Stücke einregistriert, bevor er am Sonntagabend an der Vleugels-Orgel in der Lampertheimer Domkirche sein Konzert eröffnete. Mit Werken von Komponisten, deren Namen nicht durchgängig zu den bekanntesten gehören. Und mit einer Abfolge von Stücken, die vom „Sonnen-Hymnus“ Max Drischners (1891 bis 1971) bis zur Partita Johann Sebastian Bachs über den Choral „Christ, der du bist der helle Tag“ nicht nur den Gestirnen am Himmelszelt folgte, sondern am Ende christologische Deutungsperspektiven anklingen ließ.

Suche nach dem Kompass

Thomas Wilhelm an der Orgel der Lampertheimer Domkirche. © Berno NIx

Die ausgeklügelte Programmfolge wie auch die hohen Ansprüche, die die Stücke an die Klanggestaltung stellten, sollten diesen Abend zu einem besonderen Erlebnis werden lassen, wenngleich das Spiel des Organisten in agogischer Hinsicht nicht immer schlüssig und überzeugend wirkte. Zuweilen schien es, als würde der Interpret auf seiner Reise durch die Weiten des Alls nach einem Kompass suchen. Womöglich hat aber auch nur der perplexe Rezensent in den unendlichen Weiten die Orientierung verloren.

Max Drischners Variationen über ein Ostinato-Motiv wanden sich in Spiralbewegungen wie Mantras in unser Gehör, um auf die steile Bahn einer mächtigen Steigerung geführt zu werden und in majestätischer Erhabenheit zu erstrahlen. Heftige klangliche Kontraste waren mit Bob Chilcotts (1955 geboren) „Sonnentanz“ zu erleben, der sich stilistisch in auffälliger Nähe zum Jazz bewegt. Mit Louis Viernes „Abendstern“ aus den sechs Fantasiestücken op. 54 leitete Thomas Wilhelm eine dreiteilige Konzertpassage ein, die überwiegend kontemplative Zugänge zum Thema eröffnete. In schwebend-flutenden Harmonien breitete sich auch Sigfrid Karg-Elerts Mondschein aus den drei Impressionen op. 72 aus – als würde sich Licht in Klängen materialisieren und sich in sanft schimmernden Farben abbilden. Man hätte sich in diesem Moment gewünscht, dass das Licht in der Domkirche verlöschen würde, um diese Eindrücke zu verstärken.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Meditierendes Hören erforderte anschließend die Passacaglia von Karl Höller (1907 bis 1987) über den Choral „Die Sonn’ hat sich mit ihrem Glanz gewendet“, die in dunklen Klängen, brüchigen Harmonien und aufgelöster Metrik das Anbrechen der Nacht illustrierte und mit einer Haltung demütiger Andacht verband. Die Orgelfantasie von Paul Friedrich Ernst Gerhardt (1867 bis 1946) über den Choral „Wie schön leucht’t uns der Morgenstern“ wirkte in seiner feierlichen Leuchtkraft fast schon wie ein Triumph, der uns wie von weither als tröstlicher Zuspruch erreichte.

Mit Bachs Choralpartita über Christus als die wahre Sonne kam dieses Konzert dann auch inhaltlich ans Ziel. Der Organist nutzte die Variationssätze, um sie stimmlich in barocker Manier auszuleuchten. Karg-Elerts Abendstimmung aus den drei Impressionen gab Wilhelm nach überaus freundlichem Applaus zu. So führte der Blick in die unendlichen Weiten dieses Kosmos doch unweigerlich ins Innere – dorthin, wo christliche Denker seit jeher den eigentlichen Sitz der möglichen Begegnung mit dem Göttlichen vermuten.