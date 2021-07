Musikalische Hommage an eine Kämpferin

Neuschloß. Mercedes Sosa, die unermüdliche Kämpferin gegen politische und soziale Ungerechtigkeit in Lateinamerika, die Stimme Argentiniens und des Canto nuevo (der südamerikanischen neuen Folklore): Nicht nur in den Jahren ihres Exils sang sie für Frieden und gegen Diktaturen und wurde dafür von ihrem Volk verehrt. Bei ihrer Rückkehr wurde sie zu Beginn ihres ersten Konzerts in Buenos Aires von 60 000 Menschen mit einem Meer von Nelken empfangen. Lieder wie „Gracias a la vida“ oder „Como la cigarra“ haben sie unsterblich gemacht. Jetzt erinnerte das Ensemble Klazzixx bei einem Konzert in Neuschloß an das Leben und Wirken der 2009 verstorbenen argentinischen Künstlerin in Klang, Wort und Bild. Schließlich haben die Musiker die argentinische Liedermacherin noch live erlebt.

Staunen über Ähnlichkeit

Die Sängerin der Gruppe, Petra Fluhr, ist Oboistin bei der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, hat nebenher Gesang studiert und das Ensemble Klazzixx vor vier Jahren gegründet. Isabell Weimer (Flöte) und Roland Weimer (Percussion) sind im Raum Kaiserslautern musikalisch tätig und ebenfalls Gründungsmitglieder. Auch Reimund Popp (Gitarre) ist ein gefragter Solist und trat dem Ensemble eigens für das Sosa-Projekt bei. Er ist in Lampertheim vor allem als Musiklehrer am Lessing-Gymnasium bekannt. Ergänzt wurde die Gruppe durch Gernot Blume an Harfe und Laute.

Mit seiner Hommage an Mercedes Sosa ist Klazzixx seit über einem Jahr deutschlandweit auf Tournee und lässt das Publikum staunen. Nicht nur weil Petra Fluhr optisch, sondern auch stimmlich Ähnlichkeit mit der Argentinierin aufweist. Das stellte Fluhr in Neuschloß gleich beim ersten Song (Todavia cantamos) unter Beweis, mit dem auch Sosa alle Konzerte eröffnete.

Bei den Liedern der Südamerikanerin ist viel Sentimentalität gefragt, Kraft und Energie. Schließlich geht es in den meisten Stücken neben Liebe und Romantik auch um Aufstand und Widerspruch.

Es folgten die Klassiker von Violeta Parra „Gracias a la Vida“ (Dank an das Leben) und „Como la cigarra“ (Wie die Zikade), die den Zuhörern spürbar unter die Haut gingen. Spielerische Elemente hatte „Volver a los diecisiete“ (Zurück zu siebzehn), Sehnsucht zur Jugendzeit kam darin zum Ausdruck. Isabell (Flöte) und Roland Weimer (Percussion) fügten sich gefühlvoll in die Thematik ein. Zusammen mit dem Gitarristen Reimund Popp und Gernot Blume (Harfe und Laute) bildete das Ensemble eine spürbare Einheit.

Popp und Blume traten mit ihren Instrumenten auch solistisch in Erscheinung. Ersterer mit einem mit Spannung geladenen zeitgenössischen Stück, während Letzterer mit „Southern Sun“ eine Eigenkomposition an der Harfe präsentierte. Petra Fluhr griff dann auch einmal zur Oboe und verzauberte zusammen mit Isabel Weimer (Flöte) mit einer Anden-Meditation.

Ergänzt wurden die Stücke um bewegende Bilder und Texte über das Leben Mercedes Sosas. Beim Publikum kam das Programm authentisch an und sorgte für langanhaltenden Applaus. Ohne Zugabe durften die Künstler die gut besuchte Kapelle nicht verlassen. ron