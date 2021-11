Musik und Theater bei dritter Church-Night

Lampertheim. Eine fetzige dritte Church-Night erlebten die Besucher der Domkirche am Freitagabend. Gestaltet wurde sie von den Jungteamern der Evangelischen Lukasgemeinde um Pfarrerin Kaja Kaiser und der Band Kristall von der katholischen Gemeinde Mariä Verkündigung.

Zu einem Gottesdienst gehören bekanntlich Gebete, Lesungen, Fürbitten und Lieder. Doch die biblischen Botschaften mischten die Jungteamer diesmal mit selbstbewussten Dialogen und kreativen Überraschungen.

Die Band Kristall steuerte mitreißende Musik bei. „Wir freuen uns, nach der coronabedingten Pause endlich wieder auftreten zu können“, sagte Pianist Andreas Fischer. Die Sängerinnen Natascha Bittmann und Annabell Knecht schmetterten mit starken Stimmen Lieder voller Inbrunst aus dem Altarraum in das Kirchenschiff – etwa „Poiema“, „Lege deine Sorgen nieder“ oder „Du bist du“. Dass die Band der katholischen Gemeinde mitwirkte, fanden Jungteamer, Konfirmanden und die anderen Besucher klasse. Schließlich sei sie eine der bedeutendsten Bands in der Region, die mit neuzeitlichen und populären Kirchenliedern sowie christlichen Rock- und Pop-Songs Events bereichert – und damit die richtige Live-Band für junge Leute, hieß es.

Im Vorfeld hatten sich die Akteure auf das Thema geeinigt „Liebst du dich eigentlich selbst – und hat Gott etwas damit zu tun?“. Auch das kleine Theaterstück „Der Spiegel Gottes“ von Lina Dörr vertiefte die Frage nach der Wirkung von Glauben und Bibel auf junge Menschen. Als Requisite dafür hatte Nadine Ihnofeld einen großen Spiegel im Altarraum aufgestellt. In dem Stück wurde Schüler Torben (Sebastian Held) von seinen Mitschülern gemobbt und bewusst ausgegrenzt. Torben fühlte sich einsam. Sein Mitschüler (Tobias Hedderich) plagten unterdessen Schuldgefühle und schließlich half er Torben. Die beiden wurden Freunde. Und als sie gemeinsam in den aufgestellten Spiegel schauten, stellten sie fest: „Wir sind alle gleich.“

Danach erklärte Lucy Medert den Besuchern, was es mit den kleinen Tütchen am Eingang der Kirche auf sich hatte. Diese waren liebevoll mit Kleinigkeiten gefüllt worden, die das Thema Selbstliebe noch einmal beleuchteten. Da kam beispielsweise ein kleiner Handspiegel zutage. Ein Blick hinein sollte sagen: Jeder Mensch ist einmalig und von Gott geliebt. Auf einem Kärtchen aus einem anderen Tütchen war der Bibelvers zu lesen „Du, Mensch, siehst, was vor Augen ist. Ich aber kenne dein Herz“. Und das Päckchen Taschentücher in einem weiteren Tütchen werde gebraucht, wenn es mal nicht so laufe, so Teamerin Lucy Medert.

Langanhaltenden Applaus gab es am Ende des Gottesdienstes für die Jungteamer, die unterstützenden Erwachsenen-Teamer und die Band Kristall. Die Musiker gaben die gewünschte Zugabe, bevor sich das Geschehen langsam Richtung Notkirche und deren Außenbereich verlegte. Dort fand der zweite Teil der Church-Night mit Workshops und Snacks statt. roi