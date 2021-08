Musik und Kinderaktionen sorgen für gute Laune

Lampertheim. Nicht nur professionelle Musiker, auch die Amateure haben während der Pandemie Proben und Konzerte vermisst. Doch nun gibt es wieder Hoffnung. Kulturamt, Stadtmarketing sowie Wirtschafts- und Verkehrsvereins helfen in Lampertheim ein wenig beim Hochfahren des kulturellen Lebens. So konnten Bernd „Schepper“ Schäfer und Matthias Karb am Samstagvormittag bei „Kultur auf dem Wochenmarkt“ ein Live-Konzert geben, das sich zahlreiche Zuschauer nicht entgehen ließen.

Schepper begann, das Lied „Wut im Bauch“ der deutschen Pop-Band „Pur“ zu singen. Schon mit der ersten Textzeile „Wenn der Kleine keine Chance hat. . .“ gab er einen Eindruck davon, wie schwer die Pandemie Kulturschaffende getroffen hat. Musikerkollege Matthias Karb habe beispielsweise keinen Unterricht mehr geben dürfen. Doch nun wolle man die Tristesse vertreiben.

Spargelenten zu gewinnen

Das Stadtmarketing hatte sich eine Aktion für Kinder bis zehn Jahre ausgedacht. Alexandra Adam und Michael Schmitt von der Wirtschaftsförderung hatten manche Luftballons am Ende des Stabes markiert. Kleine Marktbesucher, die schließlich einen solchen Ballon in den Händen hielten, gewannen eine Lampertheimer Spargelente.

Die Brüder Philipp und Clemens beispielsweise gehörten zu den Glücklichen und schwenkten fröhlich ihre bunten Ballons zur Musik. Angesteckt von der Freude der Jungen stimmte Matthias Karb Udo Jürgens Schlager „Das ist dein Tag“ an.

Spargelenten gab es denn auch für fünf Euro zu kaufen, wovon 1,50 Euro einem guten Zweck zugutekommen sollte. Auch die Musik-DVD des lokal-solidarischen Künstlerförderprojekts mit dem Titel „Lampertheimer Harmonien in disharmonischen Zeiten“ hatten die Musiker im Gepäck.

Erster Stadtrat Marius Schmidt bestätigte, Live-Kontakte und -Konzerte hätten „irrsinnig gefehlt“. Die Musiker auf dem Wochenmarkt brächten den Besuchern große Freude und darum sagte Schmidt: „Herzlichen Dank.“ Worauf Schepper und Karb voller Motivation das Lied von Andreas Bourani „Auf uns“ zum Besten gaben. roi