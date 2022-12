Musik und Humor

Lampertheim. Im neuen Jahr hat das London Pub Humor, Klassik und Erstklassische zu bieten. Am Sonntag, 29. Januar, und am Sonntag, 12. Februar, sind Ju He Oh am Klavier und Elena Haag am Akkordeon zu Gast. Außerdem lesen Nadine Schütz und Friedrich Hackstein Klassiker. Beginn ist um 19 Uhr. Der Eintritt kostet 20 Euro.

„Musik wird oft nicht schön gefunden, weil sie stets mit Geräusch verbunden“, heißt es in Wilhelm Busch‘s „Dideldum“. Diesen Vorbehalten zum Trotz werden Ju He Oh, Klavier und Elena Haag, Akkordeon nähern sich gemeinsam mit Friedrich Hackstein und Nadine Schütz verschiedenen großen deutschen Humoristen. red/kur