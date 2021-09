Musik, Spiel und Spaß an vielen Orten

Lampertheim. Nachdem die Lampertheimer Kerwe 2020 coronabedingt quasi ausfallen musste, findet sie in diesem Jahr wieder statt, wenn auch anders als sonst. Aufgrund der andauernden Pandemie ist es nicht möglich, das beliebte Fest wie gewohnt in der Innenstadt auszurichten. Dennoch bieten Vereine, Gastronomen und Gewerbetreibende am traditionellen Wochenende, dem zweiten im September, an unterschiedlichen Orten ein tolles Programm an. So soll dann doch von Freitag, 10. September, bis Sonntag, 12. September, über das Stadtgebiet verteilt eine Kerwe-Atmosphäre entstehen.

Die drei Fußballvereine AS Azzurri, FC Olympia und VfB Lampertheim veranstalten im Adam-Günderoth-Stadion eine Stadion-Kerwe unter dem Motto „Heiße Musik und Fußball bei kalten Getränken und leckeren Speisen“. Gefeiert wird in den Außenbereichen der Vereinsheime von VfB und FCO sowie im Eingangsbereich an der Mannheimer Straße und vor den dortigen Garagen. Los geht es am Freitag um 18 Uhr mit DJ-Musik, der Eintritt ist frei. Am Samstag präsentieren Rokko Rubin & Die Schlagerjuwelen aus Frankenthal Party-Schlager der 1970er Jahre. Einlass ist ab 18 Uhr, das Programm beginnt um 19.30 Uhr. Eintrittskarten für die Party gibt es im Vorverkauf zu je acht Euro an der AGIP-Tankstelle an der Römerstraße, im Autohaus Sanfilippo, Gaußstraße 4, bei Me&More, 1. Neugasse 10, sowie in den Vereinsheimen mittwochs bis freitags ab 18 Uhr und an der Abendkasse. Zum Ausklang der Stadionkerwe gibt es am Sonntag ab 10 Uhr einen musikalischen Frühschoppen. Ab 11 Uhr singt der Männerchor des MGV 1840 Lampertheim. Ab 13 Uhr finden die Heimspiele der zweiten und ersten Mannschaft der SG Olympia/VfB statt. Auch am Sonntag ist der Eintritt frei.

Handballer machen Programm

Eine klassische Kerwe mit von Besuchern gut gefüllten Plätzen und Straßen wie zuletzt 2019, als Heinz Eichenauer die Kerwerede am Alten Rathaus gehalten hat (unser Bild), wird es pandemiebedingt auch in diesem Jahr nicht geben. © Nix

Beim Turnverein Lampertheim (TVL) wird ebenfalls Kerwe gefeiert. Die Handball-Abteilung hat die Organisation übernommen und bietet auf dem neu gestalteten Rasenplatz neben der Jahnhalle, Am Sportfeld 6, ein buntes Programm. Das sportliche Kerwe-Wochenende beginnt am Freitagabend ab 18 Uhr mit Aufwärmen zu Live-Musik von Matthias Karb. Am Samstag beginnt die erste Halbzeit um 14 Uhr mit Mitmach-Spielen für Klein und Groß. Ab 19 Uhr legt DJ Lohrbie auf und läutet die zweite Halbzeit ein. Zum Auslaufen treffen sich TVLer und ihre Gäste am Sonntag ab 10 Uhr bei Weißwurst und Weißbier.

Beim Kanu-Club in der Saarstraße beginnt die Kerwe am Samstagabend um 18 Uhr. Von 20 bis 23 Uhr spielen „The Marks“ Acoustic Rock. Das Lampertheimer Urgestein „Männe“ begleitet den Frühschoppen am Sonntag zwischen 11 und 13 Uhr mit Songs der 1960er und 1970er Jahre auf der Gitarre.

Pfadfinder feiern im Pfarrgarten

Mit Dancehall-Reggae von Fenshi Sound startet die Kerwe der Pfadfinder am Samstagabend ab 18 Uhr im Pfarrgarten von St. Andreas, Römerstraße 73. Am Sonntag ist das Gelände ab 11.30 Uhr geöffnet, ab 18 Uhr gibt es Live-Musik mit „100 Puls“. Auch am Montag ist ab 11.30 Uhr offen, ab 18 Uhr sorgen „M.E.K. – Müsliextraknusprig“ für Stimmung. Für das jeweilige Abendprogramm bitten die Pfadfinder um Tischreservierungen, auch Mittagessen ist nur mit einer Tischreservierung möglich. Weitere Informationen, Tischreservierungen und Vorverkauf für Essens-Bons unter www.dpsglampertheim.de/wordpress/ oder zu den Öffnungszeiten des Pfarrbüros telefonisch unter 06206/946250.

Mundart bei der Meute

Die Aktionsgemeinschaft „Die Meute“ aus Neuschloß beteiligt sich ebenfalls an der Kerwe und bietet im Schlosshof, Forsthausstraße 9, am Samstag ab 16 Uhr und am Sonntag ab 10 Uhr Programm. Am Samstag spielt ab 18 Uhr die Band Rockfeld und ab 20.30 Uhr gibt es Live-Musik mit Always Chilled. Am Sonntag geht es ab 10 Uhr mit einem Frühschoppen weiter. Ab 11 Uhr steht der Lampertheimer Mundartkünstler Peter Gutschalk auf der Bühne. Der Eintritt ist frei.

Der Oldtimerverein LA Classics bietet im Stadtpark Programm. Am Samstag ab 16 Uhr und am Sonntag ab 11 Uhr kredenzt der Verein ausgesuchte Weine aus der Pfalz in einer Vinothek auf der Terrasse des Stadtpark-Cafés. Samstagabend gibt es ab 18 Uhr Live-Musik mit Matthias Karb und sonntags ab 11 Uhr einen Frühschoppen.

Das Gasthaus Krone, Römerstraße 43, serviert am Samstag ab 17 Uhr und am Sonntag zwischen 10.30 und 14 Uhr sowie ab 17 Uhr seine Kerwe-Spezialitäten: Geschdammde Geleriewe mit Haschee und Kartoffelbrie mit Hausmacher. Kerwe-Leckereien gibt es Sonntag und Montag, jeweils von 11 bis 18 Uhr auch im Bauernladen Steinmetz, Römerstraße 52.

Außerdem öffnen einige Geschäfte in der Lampertheimer Innenstadt anlässlich der Kerwe außerhalb ihrer regulären Geschäftszeiten:

Cavatappi, Domgasse 10: Freitag bis 22 Uhr;

Reformhaus Henkelmann, Domgasse 10: Freitag bis 21 Uhr;

Laden am Dom, Domgasse 8: Freitag bis 21 Uhr;

Me & More (Erste Neugasse 10): Freitag bis 21 Uhr;

Bücherkiste (Kaiserstraße 17): Sonntag von 13 bis 18 Uhr;

Weltladen (Römerstraße 100): Sonntag, 13 bis 18 Uhr. red