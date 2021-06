Musik-Gottesdienst und Wahlen

Lampertheim. Am Sonntag, 13. Juni, stehen in der Martin-Luther-Gemeinde zwei besondere Ereignisse im Mittelpunkt. Um 19 Uhr startet der nächste Mixtape-Gottesdienst, diesmal mit großer Besetzung: Barbara Boll (Gesang), Thomas Braun (Orgel), Melanie Haag (Gesang), Matthias Karb (Keyboard und Gesang) und Matthias Klöpsch (Gitarre) werden den Gottesdienst mit rockigen Rhythmen und Gesang prägen. Das Repertoire reicht von Deep Purple über Procol Harum, Queen und Sam Brown bis hin zu van Halen, Bon Jovi, Pink Floyd und Metallica. Das Motto lautet „Let’s rock the church“. Teilnahme entweder über Zoom (https://t1p.de/luthergottesdienst) oder YouTube (https://t1p.de/luthertube).

Im Anschluss an den Gottesdienst, etwa gegen 20 Uhr, wird ebenfalls über Zoom das Ergebnis der Kirchenvorstandswahl bekanntgegeben. Briefwahlunterlagen können bis 18 Uhr am Sonntag im Briefkasten der Martin-Luther-Gemeinde, Königsberger Straße 28-30, eingeworfen werden. red