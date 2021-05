Mundartdichter Willi Bock wäre 100 Jahre geworden

Lampertheim. Im Dialekt zu dichten und zwar so, dass sich die Endungen reimen und das Geschriebene auch noch lustig ist und einen Sinn ergibt, ist eine Kunst. Einer der wenigen, die diese Fähigkeit tatsächlich beherrschten, war Willi Bock, der jahrzehntelang amüsante Gedichte und Kerwereden „uff Platt“ verfasste, sowie bei Mundartabenden und Fasnachtsitzungen mitwirkte.

Der verstorbene Lampertheimer Ehrenbürger und Ehrenvorsitzende des Heimat-, Kultur- und Museumsvereins, Heinrich Friedrich Karb, hatte Bock anlässlich dessen 70. Geburtstages sogar mit einem eigenen kleinen Büchlein gewürdigt mit dem Titel „Ich waa’n echde Lambada Buh“. Dabei kam Karb zugute, dass er und Bock sich schon als Kinder kannten. Sie spielten oft zusammen an der Bürstädter Straße, wo sich die Kellerfundamente einer zwar vor dem Ersten Weltkrieg begonnenen, aber niemals fertiggestellten Schule befanden. Für die Lampertheimer Kinder war dieser Ort der reinste Abenteuerspielplatz.

Willi Bock wurde am 8. Mai 1921 in Lampertheim geboren. Seine Eltern waren der aus Neckarsteinach stammende Konrad Bock und die Lampertheimerin Elise Haas. Bock galt als guter Schüler, nach der Schule begann er eine Lehre als Former bei einer Mannheimer Maschinenfabrik. In seiner Freizeit traf er sich mit Freunden zu Bootsfahrten auf dem Altrhein, zum Ringen und Kegeln. Nur kurz konnte er diese unbeschwerte Zeit genießen. Denn als er 18 Jahre alt war, brach der Zweite Weltkrieg aus und 1940 wurde Bock zum Reichsarbeitsdienst einberufen. Während der folgenden Jahre war ihm eher selten nach Reimen.

Ausnahmen bildeten ein Gedicht für seine Mutter zum Geburtstag und traurige Verse für einen gefallenen Freund. Aber er führte akribisch Tagebuch über besondere Ereignisse. Kurz vor Ende des Krieges kam Bock in amerikanische Gefangenschaft und von dort als Arbeiter in einen landwirtschaftlichen Betrieb in Frankreich.

Als Babbelschorsch auf der Bühne

1948 kehrte er nach Lampertheim zurück, hier lernte er am zweiten Weihnachtsfeiertag 1951 seine spätere Frau Wilma Schüßler kennen, am Nikolaustag 1952 wurde geheiratet. 1959 kam Tochter Renate zur Welt. Schon vor dem Krieg war Bock öffentlich aufgetreten. Als Lampertheim 1951 die Stadtrechte erhielt stand er dann wieder beim Bunten Abend als „Lambada Schulbuu“ und „Babbelschorsch“ auf der Bühne.

Bald genoss Willi Bock einen großen Bekanntheitsgrad. Er trat bei Vereinen in den Fasnachtssitzungen als Weinkönigin, Gärtnerbursche oder andere Figuren auf und hielt vor mehreren Gasthäusern Kerwereden. „Er wollte für seine Auftritt kein Honorar“, betont seine Frau Wilma. „Es machte ihm einfach Spaß!“ Bei den Mundartabenden im Heimatmuseum trug er seine Gedichte vor und wirkte später auch als Schauspieler mit. Daneben organisierte er Treffen oder Ausflüge seines Schuljahrgangs und moderierte Weinproben.

Manche Gedichte, vor allem mit ernsten, nachdenklichen Inhalten schrieb er auf Hochdeutsch, aber sobald es um seine Heimatstadt und fröhliche Themen ging, reimte er im Dialekt, wie beim Werk „De Schparschlbaua“: Warum moin Buckl sou krumm - ich sag’s aich genauer, ich bin jetzt aa in Schparschlbaua! Genaa wie de Adam - mich henn se vaführt! Ahnes Daags secht die Fraa: „S‘ wädd mol browiert“.

Willi Bock verstarb im Oktober 1988. Doch die Erinnerung an seine Auftritte und seine Werke werden von seiner Frau Wilma liebevoll gepflegt. Sie hat alle seine Texte aufgehoben, kann selbst viele davon auswendig aufsagen.

Hochzisch mit Doamp

Dazu gehört auch ein besonders schönes Beispiel für die humorvolle Poesie Bocks, nämlich ein Gedicht über Lisbeth und Hannes: „Die Hochzisch mit Doamp“. Es handelt von einem Brautpaar, das mit der Kutsche zur Kirche fährt. Der Ehemann raucht noch gemächlich. Als sie an der Kirche ankommen, steckt der den glühenden Stumpen hastig seiner Frau in die Tasche des Kleides. Das bleibt nicht ohne Folgen. Oder wie Bock dichtete: „Unn wie se sou knien vorm Herrn Parre, am hochheilische Hochzischdaag, dou steigt aus de Lisbeth ehrm Rockschlitz wie Opferdoamp bläulich de Raach… Do stumpt e Witfraa ehr Nochbarn, „Das die sich nit schämt, Fraa Schmitt. ich war - wie ich jung war - a hitzisch, awwer geraacht unn gedoampt hebb ich nit!“