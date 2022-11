Mundart-Geschichten der Hüttenfelderin Else Hanf trägt ihre Tochter Helga Brune bei einem vergnüglichen Nachmittag mit Kaffee und Kuchen am Sonntag, 27. November, ab 15 Uhr in Hummels Scheier-Galerie vor. Else Hanf hat viele bekannte und amüsante Geschichten rund um Hüttenfeld und Lampertheim verfasst.

Da zurzeit in der Scheier-Galerie Spargelhäuschen-Gemälde von Willi Hanf, einem Sohn

...