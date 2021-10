Mülltrennung auch bei der Leerung berücksichtigen

Zum Thema Biomüll.

Bevor der ZAKB seine Kunden noch mehr zur Kasse bittet, sollte doch erst einmal den eigenen Mitarbeitern klargemacht werden, was in die Biotonne gehört.

Ich selbst wurde schon Zeuge folgender Situation: Ich fuhr im Stadtgebiet hinter einem Müllauto her, es wurden Biotonnen geleert. Bei einer Tonne am Straßenrand lag der Deckel nicht richtig auf und oben schaute gut sichtbar ein blauer Müllsack heraus. Der Herr, der hinter dem Fahrzeug herläuft und die Tonnen leert, hat dies gesehen und wollte diese Tonne stehen lassen. Fünf Meter weiter bekam er die Anweisung vom Fahrer, die betroffene Tonne zu leeren. Also lief der Kollege zurück und leerte die komplette Biotonne inklusive dem obenauf liegendem blauen Müllsack in das Müllfahrzeug. Ohne Worte!

Nicht falsch verstehen: Ich habe Respekt vor allen, die bei der Müllabfuhr arbeiten, kein leichter Job. Und ich bin auch für konsequente Mülltrennung! Aber die Kunden zahlen lassen und selbst so handeln geht gar nicht!

