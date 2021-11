Müller löst Becher ab

Lampertheim. Der bisherige Leiter des Fachbereichs Verkehr, Sicherheit und Ordnung, Uwe Becher, tritt Ende 2022 in den Ruhestand. Doch schon jetzt ist Becher in die Fachdienstleitung gewechselt. Er behält sein Gehalt als Fachbereichsleiter. Becher hat damit einen Wechsel mit Florian Müller vollzogen, der zuvor Fachdienstleiter war und Becher in dieser Position vertreten hat. Wie Bürgermeister Gottfried Störmer auf Anfrage erläuterte, absolviert Müller eine Phase des „Führens auf Zeit“, in der er sich für eine künftige Führungsaufgabe zu prüfen und zu bewähren habe. Er beziehe bereits das Gehalt eines Fachbereichsleiters. Dieses liege aber nicht signifikant über dem eines Fachdienstleisters. Die Verwaltung erspare sich so eine Ausschreibung des Postens der Fachbereichsleitung. Lediglich die Vertretung müsse nach dem Ausscheiden Uwe Bechers neu ausgeschrieben werden. urs

