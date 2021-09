Müller fordert effiziente Alarmsysteme

Lampertheim. Der Katastrophenschutz erlangt in Zeiten des Klimawandels eine höhere Bedeutung. Weil das so ist, hat der Bensheimer Grünen-Politiker und Direktkandidat für den Kreis Bergstraße, Moritz Müller, auf seiner Wahlkampfetappe in Lampertheim zwei Organisationen aufgesucht, die wesentliche Stützen des kommunalen Katastrophenschutzes sind: die Freiwillige Feuerwehr und das Technische Hilfswerk (THW).

Gemeinsam mit seinen Lampertheimer Parteifreunden verschaffte sich der Grünen-Politiker ein Bild von der Schlagkraft in Feuerwehr und THW. Anschließend äußerte er sich beeindruckt über den hohen Leistungsstand in beiden Einrichtungen, der von ehrenamtlichen Kräften gewährleistet werde. Damit leisteten die Helfer in Feuerwehr und THW wichtige Beiträge für die Gemeinschaft. Nicht nur der hohe Ausbildungsstand der ehrenamtlichen Kräfte stieß beim 29-jährigen Bundestagskandidaten auf Anerkennung, sondern auch die jeweilige technische Ausstattung. Damit seien die Katastrophenschützer auch auf neuere Entwicklungen vorbereitet, die mit dem Klimawandel einhergingen.

Gleichzeitig ließ sich Moritz Müller darüber in Kenntnis setzen, dass der Brandschutz in Wohngebäuden nicht mehr ganz oben auf der Agenda der Feuerwehr stehe. Stattdessen würden Einsätze stärker im Bereich der Personenrettung und der Hilfedienstleistungen erbracht. Extreme Wetterereignisse wie Starkregen kämen verstärkt auf die Katastrophenschützer zu. Durch länger anhaltende Hitze- und Trockenphasen steige auch das Risiko durch Waldbrände.

Für ausbaufähig hält der Grünen-Politiker die Ausarbeitung von Plänen und die Schulung der Bevölkerung bei akuten Alarmfällen in Zusammenhang mit Evakuierungen. In diesem Zusammenhang gewönnen auch effiziente Alarmsysteme an Bedeutung. Kommunen verfügten teilweise nicht mehr über Sirenen. Außerdem schrieb Müller den Kommunalpolitikern einen sparsamen Flächenverbrauch ins Stammbuch. Die zunehmende Versiegelung trage zu den schweren Folgen bei Starkregenereignissen mit bei. Auch rät Müller zu einer engen Abstimmung zwischen den Katastropheneinrichtungen des Kreises und den Kommunen. red

