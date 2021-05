Müller fährt weiter

Lampertheim. Nachdem der Aufsichtsrat der Verkehr und Tourismus Lampertheim Verwaltungsgesellschaft (VTL) in seiner letzten Sitzung der Gesellschafterversammlung empfohlen hatte, das seit 2015 bestehende Vertragsverhältnis mit dem Busunternehmen Walter Müller bis zum letzten Tag der Sommerferien 2025 zu verlängern, wurde der Beschluss in der Gesellschafterversammlung gefasst. Dies geht aus einer Pressemitteilung der VTL hervor. Gleichzeitig wurde VTL-Geschäftsführer Bernd Isenhardt ermächtigt, mit den beiden Geschäftsführern der Firma Müller (Martin und Ludwig Müller) aus Biblis die Unterzeichnung der Zusatzvereinbarung zum Betriebsübertragungs- und Subunternehmervertrag zu unterschreiben. Die Firma Müller ist auch für den Stadtverkehr in Bürstadt verantwortlich und erbringt als Kooperationspartner zusammen mit der Verkehrsgemeinschaft Gersprenztal (VGG) Reichelsheim die Leistungen des Linienbündels Ried und des Stadtverkehrs Viernheim im Auftrag der dortigen Stadtwerke. red

