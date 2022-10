cultur communal und die Musiker-Initiative-Lampertheim laden am Donnerstag, 6. Oktober, zu einem weiteren Konzert mit dem Titel „Mudcat“ den Schwanensaal ein.Marcel Ruschau, MIL-Mitglied und Projektleiter des Abends, hat Mudcat, eine Band um die beiden Sänger und Multiinstrumentalisten Miriam J. Burkardt und Christian Wirth auf ihrer aktuellen Tour „love and other imponderables“ in den

...