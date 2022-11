Motiviert für Demokratie

Lampertheim. Viel Lob für die erste Demokratiekonferenz in der Stadt: „Mit etwa 60 Teilnehmern sind am Wochenende mehr Menschen gekommen, als wir erwartet hatten“, sagte Jennifer Fröhlich vom Fachdienst „Bildung, Jugend und Kultur“ der Stadtverwaltung auf Anfrage. Besonders erfreulich sei es gewesen, dass die Teilnehmer an den drei Workshops sämtliche Altersgruppen abgebildet hätten. Neben Erwachsenen und Senioren hätten sich auch zahlreiche Schüler an den verschiedenen Diskussionen beteiligt. So sei beispielsweise ein Lehrer der Alfred-Delp-Schule gemeinsam mit seiner Klasse am Samstag in die Lampertheimer Zehntscheune gekommen, außerdem war das Litauische Gymnasium mit Schülerinnen und Schülern vertreten.

Organisiert wurde die Veranstaltung unter anderem von der „Partnerschaft für Demokratie“, die seit Sommer das zivilgesellschaftliche Engagement in der Stadt fördern will. Im Zentrum der Konferenz standen die veränderten Bedingungen der Demokratie. So ging es am Samstag bei drei Workshops etwa um Beteiligungsformen am demokratischen Gemeinwesen.

Spezielle App

So lautete der Titel des ersten Workshops „Digitale Bürgerbeteiligung“, im zweiten ging es um das Thema „Ehrenamt und Bürgerschaftliches Engagement“. Wie Jennifer Fröhlich, eine der Organisatorinnen der Demokratiekonferenz sagte, hatten jugendliche Teilnehmer beispielsweise für eine App der Stadt geworben, mit deren Hilfe sich Themen unter anderem rund um das zivilgesellschaftliche Engagement in Lampertheim entdecken ließen. Rathauschef Gottfried Störmer (parteilos) habe zugesagt, in diesem Zusammenhang mit der Pressestelle der Stadt zu beraten.

Der dritte und letzte Workshop widmete sich dem „Engagement ohne Parteibuch“. Dabei ging es etwa um die Frage, wie sich junge Menschen für gesellschaftliches Engagement motivieren lassen. Der Zuspruch habe die Organisatoren ermutigt, das Thema Demokratie weiterhin in der Öffentlichkeit zu diskutieren, wie Fröhlich sagte. So sei es wahrscheinlich, dass das Format der Demokratiekonferenz fortgesetzt werde. wol