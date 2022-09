Möglichst gutes Leben trotz schwerer Krankheit

Lampertheim. Initiieren von Selbsthilfegruppen, das bedeutet sich persönlich einzubringen in die ehrenamtliche Tätigkeit, um einen sozialen Dienst an der Gesellschaft zu leisten. Unter dieser Kernaussage kann man die Veranstaltung vom vergangenen Samstag betrachten, die unter dem Motto „Wir leben Selbsthilfe“ stand und sich in der Lampertheimer Fußgängerzone abspielte. Zum mittlerweile 20. Mal

...