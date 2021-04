Mitten aus dem Leben gerissen

Lampertheim. Horst. Liesel und Heinz. Ilse. Sandras Eltern. Still und leise baumeln ihre Namen an den dünnen Ästen. Still und wortlos haben sie in den vergangenen Monaten ihre allerletzte Reise angetreten. Ohne einen letzten Kuss, eine letzte Umarmung oder Abschiedsworte. In ihrem Tod waren die Opfer der Corona-Pandemie allein. Der nationale Gedenktag hat den inzwischen 51 Toten in Lampertheim einen Namen gegeben. Wenigstens die Hinterbliebenen sollen in ihrer Trauer nicht allein sein.

Mit Erinnerungskarten nahmen Angehörige so am Sonntagmittag noch einmal Abschied von den Menschen, die seit März vergangenen Jahres an oder mit Covid-19 verstorben sind. Das nationale Gedenken sollte ihnen, so hatte es Bundespräsident Frank Walter Steinmeier zuvor erklärt, eine Stimme geben und den Blick endlich nicht mehr nur auf Zahlenwerte wie Inzidenzen, sondern auf die Menschen richten. Ein Tag des Innehaltens, eine Geste der Einigkeit in Zeiten größter Spaltung, der eine gleichermaßen ergreifende wie beklemmende Atmosphäre in der Waldfriedhofkapelle auslöste.

Bürgermeister Gottfried Störmer sprach von „einem Zeichen an die Hinterbliebenen, dass wir mit ihnen fühlen und an sie denken“. Der Rathauschef sprach am Sonntag als Einziger der Organisatoren, um die Gedenkveranstaltung nach dem Glockenschlag um zwölf Uhr möglichst kurz zu halten. Neben der Verwaltung haben sowohl die evangelischen, die katholischen, die Liebenzeller- und die muslimische Ahmadiyya-Gemeinde an dem glaubens- und konfessionsübergreifenden Gedenktag mitgewirkt.

Zur offiziellen Eröffnung war Pandemie-bedingt nur ein kleiner Kreis zugelassen. Anschließend standen die Kapelle sowie manche Glaubenshäuser in den Stadtteilen für Besucher mehrere Stunden offen. Neben der Möglichkeit, Erinnerungskarten an einen Gedenkbaum zu hängen, standen auch Kerzen bereit. Der Blick auf die Abschiedskarten mit teils sehr persönlichen Botschaften machte das Abstrakte für allem für diejenigen greifbar, deren engster Kreis bisher von der Pandemie verschont geblieben ist.

Ein letztes Lied gesungen

„Wir haben auch in Lampertheim Menschen verloren, die mitten im Leben standen. Die Freunde und Familien hatten, die sich nicht verabschieden konnten“, sagte Gottfried Störmer. Hinterbliebene sprachen von Pflegerinnen, die an ihrer statt ein letztes Lied gesungen haben oder von Großeltern, die man zum Schutz schon wochen- oder monatelang nicht mehr gesehen hatte.

„Im Gedenken seid ihr nicht allein“, so Störmer. Er schloss darin auch Menschen ein, deren Existenz durch die Pandemie bedroht sei. „Auch das ist unsere Aufgabe als Gesellschaft. Das Virus macht kein Halt vor Grenzen, Männern, Frauen, Vorsichtigen oder Draufgängern. Der Kampf ist schwierig und erfordert unsere gesamte Aufmerksamkeit“, so Störmer. Gleichzeitig richtete er einen Appell an die Lebenden. „Könnten uns die Opfer etwas zurufen“, so der Rathauschef, „vielleicht würden sie uns sagen: ‚Lasst euch nicht spalten. Bleibt als Gesellschaft geschlossen, schützt euch. Nicht die Menschen sind der Gegner, sondern das Virus‘“. Störmer kann sich vorstellen, das Gedenken als wiederkehrenden Tag zu begehen.

