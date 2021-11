Mitstreiter gesucht

Hofheim. Noch recht überschaubar sind bislang die Beteiligungen am lebendigen Adventskalender der evangelischen Kirchengemeinde. Erst vier Stationen konnten bislang terminiert werden. Den Auftakt macht der Evangelische Posaunenchor am Freitag, 3. Dezember, um 17.30 Uhr bei Familie Braun in der Lindenstraße 8. Es werden adventliche Texte gelesen und Lieder gesungen.

Auch die weiteren Angebote beginnen jeweils um 17.30 Uhr. Der Kirchenchor lädt am Dienstag, 7. Dezember, an die Friedenskirche ein. Tags darauf ist die Regentropfenwerkstatt im eigenen Lädchen in der Backhausstraße 5 Gastgeber. Die Liebenzeller Gemeinde empfängt am Dienstag, 14. Dezember Besucher in der Kirchstraße 60.

Weitere Interessenten können sich im Pfarrbüro in Hofheim unter der Rufnummer 06241/80 30 7 anmelden. fh