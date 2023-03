Der Kinderchor Crescendo will wieder ein Musical einstudieren. Es handelt sich um das afrikanische Märchen „Kwela, Kwela“. Es erzählt davon, wie faszinierend der Mond in Afrika scheint und was es mit den abendlichen Versammlungen der Tiere am Wasserloch auf sich hat. Vergeblich warten die Tiere Afrikas auf den nächsten Regen. Da dieser ausbleibt, beschließen sie das große Orakel zu befragen.

...