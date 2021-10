Mit und ohne Termin

Lampertheim. Durch die vom Land Hessen geänderten Regeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie hat die Stadtverwaltung Lampertheim den Zutritt in die Dienstgebäude neu geregelt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Haus am Römer (Domgasse 2), in dem auch der Rathaus-Service untergebracht ist, kann ab sofort von Montag bis Freitag, 8 bis 12 Uhr, ohne vorherige Terminvereinbarung betreten werden. Der Zutritt wird durch einen Security-Dienst unterstützt, um einen geregelten Zugang zu gewährleisten und Ansammlungen in den Gebäuden zu vermeiden. Werktags ab 12 Uhr sowie an Samstagen ist der Zutritt ausschließlich mit vorheriger Terminvereinbarung möglich. Dies ist weiterhin telefonisch oder über das Online-Buchungstool auf der Homepage der Stadtverwaltung möglich.

Freier Zugang zur Bücherei

Die Stadtbücherei kann jederzeit ohne vorherige Terminvereinbarung betreten werden, während für den Zutritt zum Stadthaus (Römerstraße 102) nach wie vor ein Termin vereinbart werden muss.

Die Verwaltungsaußenstellen in Hofheim (Lindenstraße 1) und Rosengarten (Rheingoldstraße 5) können zu den gängigen Öffnungszeiten ohne vorherige Terminvereinbarung betreten werden. Die Verwaltungsaußenstelle Hüttenfeld bleibt geschlossen. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2