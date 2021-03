Lampertheim. Die Stadtbücherei öffnet ab Donnerstag, 18. März, 10 Uhr, wieder für die Ausleihe und Rückgabe von Medien, vorerst nur mit vorheriger Terminvereinbarung. Termine können telefonisch ab sofort unter 06206/9 35-2 06 oder per E-Mail stadtbuecherei@lampertheim.de vereinbart werden.

AdUnit urban-intext1

Das Termintelefon ist von Montag bis Donnerstag in der Zeit zwischen 9 und 17 Uhr, freitags von 9 bis 14 Uhr sowie samstags von 9 bis 12 Uhr erreichbar. Die Besucher, die auf Termin kommen, können sich in der Stadtbücherei für 30 Minuten aufhalten und sich Medien aussuchen. Wegen der begrenzten Personenzahl, die sich gleichzeitig in der Bücherei aufhalten darf, bittet die Stadtbücherei um Angabe einer genauen Personenzahl. Außerdem gibt es eine Ampelregelung. Steht die Ampel im Fenster auf grün, ist ein Spontantermin möglich.

Die Terminvergabe erfolgt jeweils zur vollen und halben Stunde im Rahmen der Öffnungszeiten der Stadtbücherei. Die Stadtbücherei ist Dienstag und Donnerstag von 10 bis 18 Uhr, Mittwoch von 14 bis 17 Uhr, Freitag von 10 bis 14 Uhr und samstags von 9 bis 12 Uhr geöffnet. red