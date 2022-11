Mit starken Nerven zum Sieg

Lampertheim. Die Badminton-Bambini-Mannschaft des BV Lampertheim trat in der Altrheinhalle gegen den Tabellendritten aus Weiterstadt an. Zunächst ging es mit den beiden Doppelpartien los. Während sich Simon Winkelmann und Leon Rachow gegen den besonders stark aufspielenden Kiano Syam und seinem Doppelpartner Jonathan Steffens mit 14:12 und 14:21 geschlagen geben mussten, konnten Julius Neuthinger und Finlay Missal sich nach zwei spannenden Sätzen mit spektakulären Ballwechseln (22:20/18:21) im dritten Satz mit einem klaren 21:13 durchsetzen und somit den ersten Punkt sichern.

Nun folgten die vier Einzelpartien. Während Simon Winkelmann dem Weiterstädter Kiano Syam mit 8:21 und 8:21 unterlag, machte es Leon Rachow im Spiel gegen Adrian Ayeni nach einem deutlichen ersten Satz (21:10) noch etwas spannend, konnte dann aber mit 21:19 im zweiten Satz den wichtigen zweiten Punkt für Lampertheim sichern. Julius Neuthinger machte mit seinem Gegner Kevin Ayeni kurzen Prozess (21:6/21:6) und sicherte den dritten Siegpunkt. Parallel dazu kämpfte nun Finlay Missal gegen Jonathan Steffens um den letzten Punkt, der darüber entscheiden sollte, ob die Weiterstädter doch noch das Unentschieden retten konnten. Nachdem Finlay den ersten Satz mit 21:16 gewinnen konnte, stellte sich im zweiten Satz eine gewisse Nervosität ein, welche auch die Nerven der Zuschauer belastete. So ging der zweite Satz mit 14:21 verloren und es musste ein Entscheidungssatz her. Nachdem es hier zunächst nicht gut aussah, begann die Aufholjagd kurz vor knapp mit dramatischen Ballwechseln. Am Ende konnte Finlay schließlich den dritten Matchball verwandeln (23:21) und somit den 4:2-Sieg für die Lampertheimer Badminton-Bambini sichern.

Nach fünf Spielen mit 6:4 Punkten stehen nun noch zwei Vorrundenspiele gegen TV Jugenheim II und die JSG Bensheim/Eberstadt an, welche beide in der Tabelle hinter den Lampertheim rangieren. red