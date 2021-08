Mit Spaß bei der Arbeit

Lampertheim. Die Kunden von Friseurmeister Ludwig Franz bestaunen die neue Urkunde, die seit Kurzem in seinem Salon hängt. Die Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main gratuliert ihm damit zum 50. Meisterjubiläum. „Der Goldene Meisterbrief wird an Handwerksmeisterinnen und Handwerksmeister überreicht, deren Meisterprüfung 50 Jahre zurückliegt“, erklärt Franz. Corona-bedingt wurde ihm seine Urkunde und das Glückwunschschreiben allerdings per Post zugestellt.

Solch ein Jubiläum zu feiern, sei etwas Besonders und in der heutigen Zeit keinesfalls selbstverständlich, schreiben die Verantwortlichen der Handwerkskammer. In dem Brief wird dem Lampertheimer Friseurmeister für seine Leistungen große Anerkennung ausgesprochen. Der Goldene Meisterbrief sei ein Zeichen von Wertschätzung und als Auszeichnung für das unermüdliche Engagement des Lampertheimers zu sehen. Außerdem wird Ludwig Franz in dem Schreiben der Handwerkskammer begeisterter Botschafter des Handwerks genannt, denn seit Jahrzehnten sei er dem Handwerk eng verbunden. Ludwig Franz lebe, was er tut. „Es sind Menschen wie Sie, die unseren Wirtschaftszweig zu dem machen, was er ist, das verlässliche Fundament unserer Gesellschaft, aus dem eine starke Zukunft erwächst“, steht im Glückwunschschreiben.

„Unseren Friseursalon in der Wilhelmstraße habe ich von meinem Vater übernommen“, erklärt Ludwig Franz. Der Jubilar erläutert auch, dass er seinen Meisterbrief zwei Jahre eher absolvieren durfte, da sein Vater damals unter gesundheitlichen Problemen litt.

Am 1. April dieses Jahres beging das Friseurgeschäft „Coiffeur Franz“ sein 85-jähriges Bestehen. Auch mit 71 Jahren steht Ludwig Franz noch am Friseurstuhl und bedient seine Kunden. „Das Friseurhandwerk bringt mir noch immer viel Spaß“, sagt der aufgeweckte Friseurmeister. roi

