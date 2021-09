Mit Schwung in neue Saison

Hüttenfeld. Für die Tischtennisabteilung der SG Hüttenfeld startete die neue Saison, auf die die Spieler schon lange hingefiebert hatten. Doch die Corona-Pause hat bei den Tischtennisspielern der SGH sichtbare Spuren hinterlassen: So startete der Verein die neue Saison mit 55 aktiven Spielerinnen und Spielern in insgesamt elf Mannschaften. Vor der Pandemie waren es noch 75 Aktive in zwölf Mannschaften gewesen. Der Spielerschwund macht sich besonders bei den Herren bemerkbar.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Damen I / II (Kreisliga)

Für die Damen I und II begann die Saison mit einem Heimderby. Trotz der fehlenden Nummer eins der ersten Damenmannschaft – Ute Hinterberger, die verletzungsbedingt langfristig ausfällt – setzten sich die Damen mit Katja Schietzold, Carla Schifferdecker und Patricia Kohl, die als Favoriten ins Spiel gegangen waren, mit einem klaren 9:1 durch. Die Damen II spielten mit Pia Hördt, Christa Knof-Fuchs und Jennifer Weimer. Schülerin Pia gewann den einzigen Punkt für ihr Team. Sehr gut schlug sich auch Neuzugang Jennifer Weimer, ebenso wie Christa Knof-Fuchs, die nur sehr knapp unterlag. Die Damen II spielen am Sonntag, 26. September, zu Hause gegen Einhausen.

Herren I (Bezirksliga)

Auswärts in Nieder-Liebersbach erkämpfte sich das eingespielte Team mit Gwen Steier, Volker Berg, Malte Böck, Matthias Thomas, Heiko Möller und Peter Haas ein 8:8-Unentschieden.

Herren II (1. Kreisklasse)

Die neu formierte Mannschaft mit Peter Haas, Bernd Blümbott, Jonas Richter, Pascal Slager, aus der Jugend unterstützt von Erdem Kuzu und Erick Keßler musste gegen Lampertheim VI eine 4:9-Niederlage verbuchen. Für das erste Spiel in der höheren Klasse ist das Ergebnis für die jungen Spieler jedoch recht ordentlich und ausbaufähig. Die Punkte holten das Doppel Haas/Slager, sowie Bernd Blümbott im Einzel und Peter Haas in beiden Einzeln.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Herren IV / V (3. Kreisklasse)

Wie bei den Damen starteten die Herren IV und V mit einem Heimderby, aus dem der Favorit, die Herren IV, mit 6:2 als klarer Sieger hervorging. Die beiden Punkte für die fünfte Mannschaft holten Markus Wetzel und Simon Geist.

Nachwuchs

Die Jungen 18 holten im Bezirkspokalspiel nach einigen spannenden Partien einen 4:3-Sieg gegen Bürstadt II. Im Verbandsspiel der Bezirksoberliga unterlagen Leon Melzer, Erdem Kuzu und Erick Keßler gegen Fehlheim mit 2:8.

Auch die Jungen 13 I mit Julian Littmann, Nils Czermak und Jannis Wolf beendeten ihre erste Begegnung mit einer 3:7-Niederlage im heimischen Bürgerhaus. Dafür konnten die Jungen 13 II mit den Spielern Luca Gerhard, Ben Schifferdecker (J11) und Matti Schietzold (J11) ihr erstes Saisonspiel in Bürstadt gegen die dortige J11 mit einem klaren 8:2 für sich entscheiden.

Die neu entstandene Mädchenmannschaft M13 Südhessen mit Diana Proissl und Sophie Schäffler bestritt bei einem Blockspieltag in Bad König gleich drei Rundenspiele. Hier unterlagen sie zwar den starken Gegnerinnen aus Sossenheim und Bürstadt, aber dass sie ein paar einzelne Spiele gewinnen konnten, war für die Schülerinnen schon ein Erfolgserlebnis. Auch Lana Wegner, Zoe Metzner und Aylin Vural, die jüngsten Spielerinnen der SGH, bestritten in Bad König ihre ersten Doppel- und Einzelspiele mit viel Spaß und großer Lernkurve. gün

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3