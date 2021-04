Hofheim. Immer dann, wenn die Hofheimer Sozialdemokraten ihren roten Tisch aufstellen, haben sie etwas zu sagen. So auch am Samstagvormittag, als SPD-Chefin Silke Lüderwald in der verlängerten Karlsbader Straße den Tisch aufstellte, um den sich neben dem Ersten Stadtrat Marius Schmidt auch noch Alexander Tiefenbach und Thomas Meier positionierten.

AdUnit urban-intext1

„Wir gehen mit dem Tisch direkt an die Stellen, um die es auch geht“ erklärte Silke Lüderwald. Die verlängerte Karlsbader Straße – ursprünglich als Feldweg angelegt, mittlerweile asphaltiert und für den Pkw-Verkehr zugelassen, wird von vielen Kindern als Schulweg, aber auch von Spaziergängern gerne genutzt – habe die Hofheimer SPD seit vielen Jahren im Blick.

„Der Zustand ist unhaltbar, hier muss etwas passieren“, kritisiert Silke Lüderwald. Jede Menge vorbeifahrende Autos, selbst ein schwerer Lkw mit überhöhter Geschwindigkeit während des Ortstermins, unterstreichen eindrucksvoll die Argumentation der Genossen.

Erst Anfang des Jahres hatte sich ein Unfall mit Personenschaden ereignet. Entgegenkommende Autos können in diesem Abschnitt parallel der Bahnlinie zwischen dem Übergang Wattenheimer Weg und dem angrenzenden Neubaugebiet kaum aneinander vorbeifahren, Fußgänger haben kaum Ausweichmöglichkeiten.

AdUnit urban-intext2

Um in der Sache weiter zu kommen, will die SPD die Bevölkerung mit ins Boot nehmen und hat bereits einen entsprechenden Schriftsatz an das Parlamentarische Büro der Stadtverwaltung gerichtet.

Auch der Erste Stadtrat Marius Schmidt machte auf die Mängel aufmerksam: keine Beleuchtung, keine Fahrbahnmarkierung, kein Bürgersteig. „Es gibt eine Menge Möglichkeiten etwas zu tun, was zur Verkehrssicherheit beiträgt“, stellt Schmidt Besserung in Aussicht, und freut sich nach eigener Aussage auf die schriftliche Eingabe seiner Parteigenossen. „Wir dürfen an der Verkehrssicherheit nicht sparen.“ fh

AdUnit urban-intext3