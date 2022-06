Mit Poesie in der Natur unterwegs

Lampertheim. Zu einem „poetischen Streifzug“ durchs sommerliche Naturschutzgebiet Biedensand lädt der Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald für den kommenden Sonntag, 26. Juni, ein. Wie die Veranstalter mitteilen, stehen bei dieser Tour jahreszeitliche Naturbetrachtung in klassischen und modernen Gedichten auf dem Programm. „Auch Teilnehmer*innen können Gedichte mitbringen und vortragen. Entspanntes Innehalten an ausgesuchten und historischen Plätzen“, heißt es. Die Wanderung beginnt um 14.30 Uhr, Treffpunkt ist der Parkplatz am Biedensand (Alter Hafen). Erwachsene zahlen 6 Euro, für Kinder ist die Teilnahme kostenlos.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Eine Anmeldung unter der Rufnummer 062 06/951 04 73 ist erforderlich. Bei Sturmwarnung und Regen entfällt die Veranstaltung. red