Mit Ortsbeiräten „gemeinsam etwas auf den Weg bringen“

Lampertheim. Wenn sich am kommenden Montag, 26. April, die Stadtverordnetenversammlung neu konstituiert haben wird, wird es Zeit für die Lampertheimer Stadtteile, ihre politischen Vertretungen zu bilden. Neben Hofheim und Hüttenfeld werden sich nach fünf Jahren auch in Neuschloß und Rosengarten wieder Ortsbeiräte zusammensetzen. Allerdings nicht nach traditionellem Muster; stattdessen wurden die Bürgerkammern durch die jüngste Kommunalwahl bestätigt. Sie stellen denn auch die einzige politische Kraft in beiden Stadtteilen dar.

Neuschloß: „Bei uns gibt es keine Veränderung“, erwidert Carola Biehal auf Anfrage spontan. Die SPD-Politikerin wird bei der konstituierenden Sitzung des Ortsbeirats am 6. Mai abermals als Vorsitzende kandidieren. Stolz äußert sie sich freilich darüber, „dass wir es in Neuschloß geschafft haben“, nämlich als Bürgerbewegung anerkannt zu sein. Die neun künftigen Mitglieder des Ortsbeirats seien bis in die Haarspitzen motiviert. „Alle wollen ihren Stadtteil voranbringen“, sagt Biehal. Zwar werde es keinen Parteienstreit im Gremium geben; dies bedeute aber nicht, dass produktive Auseinandersetzungen von vornherein auszuschließen seien.

Bushaltestelle und Beamtenbau

Stadtteile im Fokus (links von oben): die B 47 bei Rosengarten, die Alte Schule Hofheim, die Bushaltestelle Neuschloß . Rechts ein Ausblick auf Hüttenfeld. © Nix/ksm

Die Liste der anstehenden Themen in Neuschloß scheint hierfür kaum Zündstoff zu bergen: Der Kampf gegen den Bau einer ICE-Trasse durch den Wald bei Neuschloß geht weiter. Auch die Sanierung der Altlasten-Halden Roter Hof und Sandgruben steht auf der Agenda. Und der geplanten Verlegung der Bushaltestelle an der Landstraße 3110 blickt Carola Biehal mit der gewohnten Skepsis entgegen: „Ich weiß, dass sie kommt, aber noch nicht wann.“ Als ein dickes Brett könnte sich auch die Entscheidung über die künftige Nutzung des Beamtenbaus erweisen. Dort schwebt der Stadtteil-Chefin die Einrichtung eines stadtteiltypischen Museums vor. Doch zunächst wird das historische Gebäude im Mai mit einem Baugerüst umstellt: Dach- und Innensanierung stehen an.

Rosengarten: Eintönige Abnickveranstaltungen werden laut Oliver Schmitt auch die Ortsbeiratssitzungen in Rosengarten nicht werden. Für personelle Diversität im Gremium, in dem ausnahmslos Vertreter der Bürgerliste sitzen, sei jedenfalls gesorgt. Auch der bisherige Sprecher der Bürgerkammer kandidiert für den Vorstandsposten im künftigen Ortsbeirat, wenn dieser sich am 29. April konstituieren wird.

Vordringliches Thema im Stadtteil ist und bleibt die Verkehrsbelastung auf der Ortsdurchfahrt B 47 und das Klageverfahren über die geplante Südumfahrung. Bei Spitzenwerten von 25 000 Fahrzeugen, die sich täglich durch den Ort wälzen, sind Lärm und Abgase für viele Bewohner unerträglich geworden. Kriterien zumindest für eine Geschwindigkeitsbegrenzung lägen auf dem Tisch, so Schmitt. Auch die Entwässerung des Stephansgrabens hat er aufs Programm für die bevorstehende Wahlperiode gesetzt. Aufzulösen wäre aus seiner Sicht der Kompetenzstreit zwischen Regierungspräsidium und Hessen Mobil, wer für die Reparatur der Schleuse am Pumpwerk zuständig ist.

Ebenso drängt die Situation auf dem ehemaligen „Kaufland“-Gelände. Gegenüber der grassierenden Vermüllung habe jetzt sogar die Stadt Lampertheim die Waffen gestreckt. Hier ist laut Schmitt eine ordnungsrechtliche Lösung gefordert. Ganz zu schweigen von Entscheidungen über die künftige Nutzung von Gebäude und Gelände. Derzeit stehe die Stadt im Kontakt mit einem US-stämmigen Unternehmen, dass dort einen Mix aus Kleinbetrieben und Großlogistik ansiedeln wolle. Mit den bereits bestehenden Verkehrsproblemen vertrage sich ein solches Planungsszenario freilich nicht, meint Oliver Schmitt. Im Ortsbeirat werde man stattdessen eine Wohnbebauung für das Gelände favorisieren.

Hüttenfeld: Eine traditionelle Parteienstruktur in Deutschlandfarben weist der künftige Ortsbeirat in Hüttenfeld auf: Die SPD lag bei den Wahlen vor CDU und FDP. Aufgrund seines beachtlichen Wahlerfolgs will Sozialdemokrat Karl Heinz Berg das Gremium auch durch die nächste Legislaturperiode führen. Sein ausdrücklicher Wunsch: Die Parteien mögen sich im Gremium zusammenraufen und Anträge möglichst einstimmig verabschieden. Bergs Erfahrung: Je geschlossener die Stadtteilvertretung auftritt, umso eher werden Empfehlungen in der Kernstadt respektiert.

Doch der Wunsch des SPD-Politikers hat gleich zu Beginn einen Rückschlag erlitten: Die CDU habe den Posten des stellvertretenden Ortsvorstehers beansprucht, ohne diese Forderung mit einer Gegenleistung zu unterfüttern. Deshalb bleibe auch der Stellvertreterposten bei der SPD, erklärt Berg im Gespräch mit dieser Redaktion. Dass sich die Personalie nicht zu einem schwelenden Konflikt im Ortsbeirat auswirken werde, hofft der Ortsvorsteher ebenso. CDU und FDP ermuntert er vielmehr, auch eigene Anträge zu stellen. Die SPD werde sich jedenfalls nicht von vorne herein verweigern. Komme es doch darauf an, „gemeinsam etwas auf den Weg zu bringen“. Zum Beispiel in der Frage, wie Hüttenfeld künftig grüner werden könne. Auch in Sachen Überflutungen bei Starkregen werde man „am Ball bleiben“, kündigt Karl Heinz Berg an. Hier gebe es etwa Verbesserungsbedarf bei der Wartung der Entwässerungsgräben.

Hofheim: Als künftiger CDU-Fraktionschef und damit Mehrheitsführer im Stadtparlament sowie als Hofheimer Ortsvorsteher in spe könnte sich Alexander Scholl gemütlich zurücklehnen. Doch das tut er nicht. Auch ihm sei daran gelegen, dass der Stadtteil mit einer Stimme spreche, sagt Scholl mit Blick auf die konstituierende Sitzung am 28. April, wenn CDU, SPD und Bürgergemeinschaft ein neues Gremium im Stadtteil bilden werden. Scholl blickt obendrein über die Grenzen Hofheims hinaus: So sollten sich die Stadtteile nicht gegeneinander ausspielen, sondern vielmehr ihre Zusammenarbeit intensivieren. „Stadtteilinteressen sind Lampertheimer Interessen“, betont der Christdemokrat. Immerhin lebe ein knappes Drittel der Gesamtbevölkerung Lampertheims in den Stadtteilen.

Entscheidung über Alte Schule

In Hofheim steht eine Entscheidung über die künftige Nutzung der Alten Schule auf der Tagesordnung. Das Gebäude will der Kreis zurück an die Stadt geben, sollte Lampertheim dem Kreis das Parkhaus in der Lampertheimer Domgasse zur Erweiterung der benachbarten Schillerschule überlassen, wofür sich die gesamte CDU ausspricht. Das Augenmerk des Hofheimer Ortsvorstehers gilt ferner der Schaffung von barrierefreiem Wohnraum im Stadtteil und der Ausweisung eines neuen Wohngebietes zwischen Wattenheimer Weg und Bahnhofstraße. Außerdem weise der Einzelhandel Lücken auf, etwa mit dem fehlenden Angebot einer Metzgerei. Die Gestaltung des Bahnhofsvorplatzes soll weiter vorangehen. Und wann immer möglich, sollen die Bürger nach Scholls Vorstellung in Entscheidungsprozesse einbezogen werden.