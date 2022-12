Mit neuem Vorstand in die Zukunft

Lampertheim. Auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung wählte der Chor Ephata nach dem Rücktritt des bestehenden einen neuen Vorstand. Während der Versammlung in der Martin-Luther-Kirche konnte ein erweiterter Vorstand mit vier Beisitzerinnen aufgestellt und gewählt werden, so dass angesichts zukünftiger Konzerte und Auftritte nun ein vergrößertes, schlagkräftiges Team an den Start geht.

Erste neue Vorsitzende ist Carina Müller, Zweite Vorsitzende Brigitte Glaser, Kassenwart Klaus Wollscheid und Schriftführerin Vera Klütz. Als Jugendwartin bringt Julia Metzner die Belange der zahlreichen Jugendlichen in die Vorstandsarbeit ein. Als Beisitzerinnen konnten Claudia Kreider, Patricia Berbner, Ellen Olbertz und Conny Nickel gewonnen werden.

Ein Dank ging an den alten Vorstand, der während der Coronazeit die oftmals schwierige Probensituation getragen und unterstützt hatte, so dass möglichst viele Sängerinnen und Sänger sicher an den regelmäßigen Proben teilnehmen konnten. In dieser Zeit hatte der Chor nicht nur kontinuierlich weiterproben können, sondern auch mehrere Projekte – zum Teil online – umgesetzt. Gerade die jugendlichen Sänger hatten sich rege beteiligt. 2021 wurde mit den Ephata Juniors sogar ein neuer Jugendchor ins Leben gerufen. Für diese oftmals kräftezehrenden organisatorischen Leistungen während der Coronazeit erhält die Chorleiterin Maria Karb Anfang Januar 2023 den Kulturpreis der Stadt Lampertheim. Der nächste Auftritt des Ephata ist am Heiligabend um 15 Uhr in St. Andreas. Die dortige Christmette um 22 Uhr gestalten die Ephata Juniors mit. red