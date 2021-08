Mit Musik einen Schritt in Richtung Normalität

Lampertheim. „Endlich wieder Musikveranstaltungen im Freien, da muss man doch hin. Wir freuen uns!“, lautete der Tenor von Besuchern. Zum Open-Air-Konzert der Gruppe The Blue Berries am Donnerstagabend waren rund 120 Fans von Funk, Pop und Soul in den Stadtpark gekommen. „Wir haben einen sicheren Zugang und Einlasskontrollen“, ließ die städtische Mitarbeiterin Gabi Wesp vom Fachbereich Kultur wissen. Sie stand am Abend mit Büchereileiterin Barbara Burkard am Eingang.

Auch für Sonntag, 17 Uhr, wenn Helmut Wehe mit Band ein Udo-Jürgens-Konzert gibt, gingen schon viele Eintrittskarten über den Verkaufstisch. „400 Tickets dürfen für jede Veranstaltung verkauft werden“, erklärte Erster Stadtrat Marius Schmidt in seiner Begrüßung. Er dankte dem Sponsor Energieried und den Mitveranstaltern, der Boxheimer GmbH und der Herrmann Gastronomiegruppe. Eine Konzertplanung in Pandemie-Zeiten verlange ein großes Maß an Flexibilität. Dank der Sommerbühne könne man sich wieder an die Normalität herantasten. Außerdem verbessere Musik die allgemeine Stimmung.

Die Eröffnungsgruppe The Blue Berries mit sechs Bandmitgliedern aus der Metropolregion feierte in Lampertheim ihre Premiere. Seit einiger Zeit konnten sie sich wieder zu regelmäßigen Bandproben treffen. Der Gig im Stadtpark sei der erste seit Pandemie-Beginn. Sängerin Christina Jung unterstrich: „Auf der Bühne zu stehen, ist für uns schon lange her.“ Sie rief den Musikfans entgegen: „Hier im Stadtpark ist ein schönes Ambiente. Genießt den Abend!“

Das taten die Besucher denn auch, und schon bald fingen Musikanhänger nach den Rhythmen am Platz zu tanzen an oder klatschten mit ihren Händen über dem Kopf. Die Sängerinnenfront Christina Jung, Alisa Probst und Anne Berghof sangen Cover von Oldies, Klassikern und aktuellen Hits. Die Band mit den Instrumentalisten André Held (Keyboard), Daniel Fabian (Bass), Alexander Stumpf (Gitarre) und Florian Held (Schlagzeug) spielte sich warm, und je später der Abend, desto gelöster wurde die Stimmung.

Spannende Hörerlebnisse versprach das Sängerinnen-Trio, denn Alisa Probst besitzt eine ungewöhnliche, herausstechende dunkle Stimme, die sich mit den hellen, klaren Stimmen der anderen Vokalistinnen vereinte. Das Lied über den sterbenden Sheriff „I Shot The Sheriff“ aber war der passende Song für Probst. Beliebt beim Publikum war ebenfalls der Song „Valerie“, der auch von Amy Winehouse gesungen wurde, nach einem Original aus dem Jahr 1966. „Escape“, der Pina-Colada-Song, weckte bei Sängerin Christina Jung die Lust auf solch einen Cocktail-Klassiker. Bei „Smooth Operator“ (Sade) übernahm Anne Berghof die Hauptstimme.

Immer wieder schauten die Akteurinnen und Zuschauer sorgenvoll gen Himmel, der sich zusehends verdunkelte. „Dann machen wir eben den Regentanz, wir sind ja nicht aus Zucker“, witzelte Jung. Doch zur Freude aller blieb es trocken.