Mit Mozart beim Essen?

Lampertheim-Hüttenfeld. Am Sonntag, 16. Januar, setzt die Evangelische Kirchengemeinde Hüttenfeld ihre Kulturreihe „Klassik zwische Bergstroß‘ un Rhoi fort. Ab 18 Uhr gehen die Kammersolisten der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz – Petra Fluhr (Oboe), Alexandra Obermeier (Klarinette) und Jakob Fliedl (Fagott) – in der Gustav-Adolf-Kirche in Hüttenfeld der Frage nach: „Würden Sie Mozart zum Essen einladen?“

Wenn man schon so fragt, lässt das nichts Gutes ahnen, wie es in der Ankündigung der Kirchengemeinde heißt. Denn nicht nur Mozart war demnach etwas speziell in seinem Verhalten, wenn er eingeladen war. Auch andere Komponisten waren etwas schrullig, und man kommt tatsächlich zu dem Schluss, dass man wohl aus verschiedenen Gründen kaum einen von ihnen zum Essen bei sich zuhause sitzen haben wollte.

Karten vorbestellen

Die Gäste dürfen sich auf einen entsprechend vergnüglichen Abend freuen mit Musik unter anderem von Mozart, Beethoven und Bach sowie mit einigen sehr interessanten Informationen über diese Herren. Der Eintritt kostet 20 Euro (Kinder frei). Karten kann man bei kartenreservierungen@gmx.de per Mail vorbestellen. Es gelten die 3G-Regeln: geimpft, genesen oder getestet (mit einem gültigen Schnelltest). ron

