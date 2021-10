Lampertheim. Pianistin Ju-Hee Oh lässt die Bronzeglocken des 19-Uhr-Geläuts der Domkirche ausschwingen. Dann schließt sie die Augen und konzentriert sich auf die Musikwerke, die für die geistliche Abendmusik ausgewählt wurden. Wenn die Künstlerin die schwarzen und weißen Tasten des Klaviers antippt, sieht das Spiel einfach aus. Ihre Finger schweben mit Leichtigkeit von Ton zu Ton, um Klavierstücke von Chopin zu intonieren.

Behutsam drückt Ju-Hee Oh Schönheit, Harmonie und Farbigkeit aus. Ihre seelenvolle Ausdrucksweise zieht die Besucher in ihren Bann. Am Schluss ihres Konzertes wird die Pianistin für ihre außergewöhnlichen Darbietungen kräftigen und langanhaltenden Applaus erhalten. Sie beginnt mit Chopins Nocturne Op. 9 Nr. 1 in b-Moll. Sabine Sauerwein, Pfarrerin der Evangelischen Lukasgemeinde, heißt die Besucher in den Kirchenbänken willkommen.

Mit dem Konzert von Ju-Hee Oh gehe die Veranstaltungsreihe Offene Kirche in die Winterpause, erklärt Sauerwein. Jeweils am letzten Donnerstag eines Monats gab es besondere kulturelle Angebote im Rahmen der offenen Kirche, die sehr gut angenommen wurden, resümiert Sauerwein.

Die offene Domkirche nutzten Menschen für ein stilles Gebet oder sie kamen, um sich das Gotteshaus zu betrachten. Nun freut sich die Lukas-Pfarrerin, dass sich die Kammermusikerin und Klavierpädagogin an der Lampertheimer Musikschule für die vorerst letzte geistliche Abendmusik bereiterklärt hatte. Sabine Sauerwein selbst hat die Gebete und die Lesung von biblischen Texten und Gedichten übernommen. Sie zitiert Rainer Maria Rilkes Herbstgedicht „Herr, es ist Zeit.“

Auch das bekannte Gedicht der deutschen Literatur, das „Abendlied“ von Matthias Claudius mit dem Text „Der Mond ist aufgegangen“, fesselt die Zuhörer. Wie auch die „Mondscheinsonate“ von Ludwig van Beethoven, virtuos gespielt von Ju-Hee Oh. „Bei dem Werk ist die Satzfolge vertauscht“, erklärt die Pfarrerin. Denn das Werk beinhaltet keinen ersten, schnellen Satz, sondern beginnt mit einem Adagio. Gemäß der Sonate steigert die Pianistin das Tempo und es folgen die energischen Sätze, Allegretto und Presto agitato. „Herzlichen Dank, dass Sie uns verzaubert haben“, richtet sich die Pfarrerin an die Virtuosin.

Schon beim Betreten der Domkirche drückten Konzertbesucher ihre Spannung und Freude auf das musikalische Ereignis aus. Die Pfarrerin fügt hinzu: „Und die Freude ist jetzt in unseren Herzen.“