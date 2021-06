Mit Leichtigkeit und Lebensfreude

Lampertheim. Der Nachmittag der Offenen Kirche geht zur Neige, aber die große Pforte der Domkirche wird nicht geschlossen. Nach dem 19-Uhr-Glockengeläut beginnt die musikalische Abendandacht der Evangelischen Lukasgemeinde zum Johannistag, der das Hochfest der Geburt Johannes des Täufers ist. Mit liturgischen Texten von Pfarrerin Sabine Sauerwein und Kirchenvorstand Adrian Zähringer sowie Kantorin Heike Ittmann und dem Lampertheimer Goldkehlchen Giulia Scopelliti.

Einfach so Reinspazieren zum kleinen Gottesdienst geht Coronabedingt natürlich nicht. Jeder Besucher musste sich im Vorfeld über die Gemeinde-Homepage anmelden. Doch eine Corona-Maßnahme fällt schon weg, die rund 70 Andachtsbesucher dürfen sich ihren Platz frei wählen, müssen aber einen Abstand von anderthalb Metern zueinander einhalten.

Heike Ittmann begleitet die Sopranistin auf der Orgel und auf dem Flügel. Das Kleid Giulia Scopellitis gleicht einer bunten Sommerwiese. Die erfrischende Ausstrahlung der Sopranistin und ihre geschulte Stimme haben das gewisse Etwas. Entsprechend setzt sie ihre Stimme ein: strahlend, dynamisch und kräftig. Trotz hoher Stimmlage nimmt sie die Lieder mit einer gewissen Leichtigkeit und Lebensfreude. Den Besuchern gehen die Stimme und die Musik ans Herz. Beide Lampertheimerinnen haben spürbar Freude am Musizieren.

Noch studiert Giulia Scopelliti an der Musikhochschule Mannheim, aber sie wird schon bald ihren Master-Abschluss in den Händen halten. Und endlich kann die 28-jährige Sopranistin wieder vor Zuschauern singen. „Nun beut die Flur“ aus „Die Schöpfung“ von Joseph Haydn und die „Arie der Cleopatra“ aus Georg Friedrich Händels „Giulio Cesare“ ertönen auf der Empore. Später „Der Nussbaum“, der viele liebliche Blüten trägt und die romantische „Mondnacht“ von Robert Schumann. „Die Sommersonnenwende ist vorüber, die Tage werden wieder kürzer“, erklärt Lukas-Pfarrerin Sauerwein. Außerdem sei der Johannistag nicht nur das Ende der Spargelsaison, auch viele Bauernregeln und Volksglauben rankten sich um diesen Tag. So schenkten früher Gutsherren dem Gesinde Johanniskuchen, woher die Redensart „Hans Dampf in allen Gassen“ stamme.

„Wir feiern den Tag aber nicht mit Kuchen, sondern mit schöner Musik“, betont Sauerwein. Und schon erklingt das Lied „Strahlender Mond“, der am Himmelszelt thront aus der Operette „Vetter aus Dingsda“, des deutschen Komponisten Eduard Künneke. „Dieses Musikstück geleitet uns vom Abend in die Nacht hinein“, sagt Pfarrerin Sauerwein am Schluss und aus den Kirchenbänken ertönt kräftiger Applaus. roi