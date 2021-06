Weltladen - Ehrenamtliche präsentieren Fairtrade-Waren / Vielfalt in den Regalen / Team will mit Lampertheimern in Dialog treten Mit Herzblut für die gute Sache

Mit Begeisterung bei der Sache: Karin Busalt-Heer, Doris Weihmann, Susanne Braun und Sieglinde Polansky (v.l.). © Rosi Israel