Mit großen Ambitionen

Lampertheim. Das Jahr 2022 neigt sich dem Ende entgegen – für viele ist dies der Zeitpunkt, Bilanz zu ziehen und einen ersten Ausblick auf das kommende Jahr zu wagen. So auch bei Marcello Lombardi, Head Coach vom Pro Fighting Lampertheim. „Dieses Jahr war eines der intensivsten in meiner gesamten Laufbahn. Ob die IFMA Europameisterschaft, IFMA Weltmeisterschaft oder hochwertige Titelkämpfe, wie der WMC Kampf im Oktober – wir waren überall vertreten. Und das sowohl im Junioren- als auch im Seniorenbereich“, erzählt er stolz.

IFMA, WMC – was versteckt sich dahinter? IFMA ist die Abkürzung für International Federation of Muaythai Amateur und ist der Weltsportverband der Muay Thai Amateursportler. 130 Länder sind mittlerweile Mitglied, berichtet der Lampertheimer Verein in einer Pressemitteilung. Unter diesem Verband finden unter anderem die Europa- und Weltmeisterschaften statt. Und auch Olympia ist kein weit entferntes Ziel. Die olympische Anerkennung erfolgte bereits.

Starkes Team: Aldo Leone (v.l.), Luisa Mikus und Hanna Zuspann © Pro Fighting

WMC steht für World Muay Thai Council und ist der Weltverband des Muay Thai. Seit 2014 steht sowohl der WMC als auch der Sport, für den er steht, unter der Schirmherrschaft des thailändischen Königs.

Beide Verbände sprechen für eine sehr hohe Quälität des Muay Thai. Umso nachvollziehbarer, dass Marcello Lombardi und die Pro Fighter sich auch 2023 weiter auf internationaler Ebene beweisen wollen. „Dieses Jahr ist unser Wettkampfteam sukzessive gewachsen. Grade im Juniorenbereich haben unsere Fighter über das gesamte Jahr eine sehr starke Motivation entwickelt. Hartes und zeitintensives Training haben sie mitgemacht.“ Und die Erfolge geben dem Coach Recht. Die Junioren Pro Fighter haben in diesem Jahr bewiesen, dass sie auch international bestehen können.

Das gleiche gilt auch für die Senioren Pro Fighter. Hier konnten tolle Erfolge in diesem Jahr gefeiert werden. „Ich bin so stolz auf die in diesem Jahr gezeigten Leistungen. Harte Arbeit und Fleiß haben sich auf jeden Fall ausgezahlt“, schwärmt Lombardi – Zeit also, dies auf der ganz großen Bühne in 2023 zu beweisen.

Allerdings trägt sich der Sport nicht von allein. Marcello Lombardi erklärt hierzu: „Pro Fighting Lampertheim ist ein ehrenamtlicher und gemeinnütziger Verein. Um die oben beschriebenen großen Ziele erreichen und dies auch für alle möglich machen zu können, sind wir auf finanzielle Unterstützung angewiesen.“ Sponsoren oder Spenden in jeder Form sind daher notwendig und wichtig. „Wir freuen uns, wenn Unternehmen oder Privatpersonen aus der Umgebung unsere Arbeit fördern – egal in welcher Art oder Höhe. Gerne stellen wir uns in einem persönlichen Gespräch vor und geben Einblicke in unsere Tätigkeit.“ red