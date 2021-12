Mit Glaube und Humor gegen Krise

Neuschloß. Es begab sich aber zu der Zeit, dass wöchentlich neue Gebote ausgingen. Nicht von Kaiser Augustus, sondern vom allgegenwärtigen Omikron. Für seinen ersten Weihnachtsgottesdienst in den evangelischen Gemeinden in Neuschloß und Hüttenfeld hatte Pfarrer Thomas Höppner-Kopf eine neue, abgewandelte, an Corona-Zeiten angepasste Weihnachtsgeschichte im Gepäck.

Immerhin könnte es sein, dass Kontaktbeschränkungen dazu geführt haben, dass Josef und Maria so lange vergebens nach einer Herberge suchen mussten. Und es würde auch erklären, weshalb die Heiligen Drei Könige erst mit 14 Tagen Verspätung beim Christuskind eintrafen: „Vielleicht kamen die drei Weisen aus einem Risikogebiet und mussten kurzfristig noch in Quarantäne“, rätselte der Pfarrer bei seiner ersten Weihnachtsansprache auf dem Ahornplatz in Neuschloß.

Heiligabend-Gottesdienst unterm Ahornbaum in Neuschloß. © Schollmaier

Zum Lachen fand der Geistliche das alles zwar nicht. Vielmehr könne manchem das Lachen im Halse steckenbleiben. „Aber in diesen schwierigen Zeiten braucht es wohl eine Portion Humor“, meinte Höppner-Kopf – und hielt es damit gewissermaßen mit seinem Vorgänger Reinald Fuhr, der in Neuschloß und Hüttenfeld für seine Pointen im Gottesdienst bekannt war. Humor bewies Thomas Höppner-Kopf auch, als ein Stehtisch einer Windböe nicht standhielt und beim Freiluftgottesdienst mit einem Donnerschlag auf dem Asphalt aufschlug. „Solange der Baum nicht brennt“ sei alles gut.

Die schwierige Corona-Zeit führe quasi zurück zu den Weihnachtswurzeln. Auch da habe alles mit einer Verordnung begonnen. Zu sehr wollte sich der Pfarrer aber nicht auf die Einschränkungen fokussieren. Vielmehr stellte Höppner-Kopf eine andere Tatsache in den Mittelpunkt seiner Andacht: Die, dass die Kirchengemeinde trotz allem zusammengekommen sei, um Weihnachten zu feiern. „Doch, dennoch, trotzdem – wir feiern Weihnachten“, betonte er.

Posaunenchor spielt

Und so kehrte auf dem Ahornplatz ungeachtet aller Corona-Einschränkungen doch noch besinnliche Stimmung am Heiligabend ein. Zur Eröffnung spielte der Posaunenchor von der gegenüberliegenden Straßenseite. In der einsetzenden Dämmerung lasen die Kirchenvorstände schließlich die „echte“ Weihnachtsgeschichte nach dem Lukasevangelium vor – weit verteilt um den namensgebenden Baum in der Mitte des Platzes. Viele Laternen setzten die Andacht mit Kerzenlicht in Szene. Bekannte und beliebte Lieder wie „Stern über Bethlehem“ und „Alle Jahre wieder“ taten ihr Übriges, um die Menschen mit Weihnachtsstimmung in den Heiligen Abend und die Feiertage zu schicken.