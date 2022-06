Mit Fußball ging es los

Hüttenfeld. Mit einem Jahr Verspätung ist es für die Sportgemeinde 1946 Hüttenfeld (SGH) endlich soweit: Im Rahmen eines großen Festwochenendes feiert der Verein sein 75-jähriges Bestehen. Wegen der Corona-Pandemie mussten die Feierlichkeiten verschoben werden. Doch nun starten diese am Freitag, 1. Juli, mit einem großen Festakt, zu dem Vertreter der Stadt Lampertheim, des Kreises und aus der Politik sowie Ehrenmitglieder, Sponsoren und Vertreter befreundeter Vereine eingeladen sind.

Neben diversen Grußworten und musikalischen Einlagen stehen die Ehrungen langjähriger Mitglieder auf dem Programm. Mit der „Summer Night“ steigt dann, wie berichtet, am Samstag, 2. Juli, im Sportpark „Am Hegwald“ die große Jubiläumsfete, bei der die MIL Party Band im Rahmen von „cultur communal“ für Stimmung sorgen wird.

Hüttenfelds Ortsvorsteher Günther Weber (v.l.), Willi Eichenauer, SGH-Vorsitzender Walter Schollmaier und Elisabeth Weber 1979 auf dem alten Sportplatz an der Ecke Seefeldstraße/Alfred-Delp-Straße. © SGH

Auf seine 75-jährige Geschichte blickt der Verein in einer Festschrift zurück. Sie wurde an alle Hüttenfelder Haushalte verteilt. Diese Chronik beleuchtet aber nicht nur ein dreiviertel Jahrhundert Vereinsgeschichte. „Die Geschichte der SGH ging immer einher mit der Entwicklung Hüttenfelds. Diese Zusammenhänge wollten wir in der Festschrift deutlich machen“, erklärt Vorstandsmitglied Angela Zahn im Gespräch mit dieser Redaktion. Zahn war federführend für die Festschrift verantwortlich. Aus mühevoll gesammelten Texten, Fotos und Protokollen sowie Zeitzeugen-Interviews entstand ein etwa 100 Seiten starkes Werk, das die Leserschaft auf eine Zeitreise vom frühen 20. Jahrhundert bis heute schickt.

Alles beginnt mit dem Kapitel „SGH 0.0“, das vom ersten Sportverein Hüttenfelds, dem 1909 gegründeten Turnverein, berichtet, der sich 1936 aufgelöst hat. Zehn Jahre, in denen der Alltag maßgeblich vom Zweiten Weltkrieg bestimmt wurde, vergingen, bis sich erneut der Wunsch nach einer sportlichen Gemeinschaft äußerte. Am 31. August 1946, der den Beginn der „SGH 1.0“ markiert, trafen sich im ehemaligen Gasthaus „Zur Sonne“ ein paar sportbegeisterte Hüttenfelder, um die „Sportgemeinde 1946 Hüttenfeld“ (kurz SGH) zu gründen. Der Gründungsvertrag wurde von Ewald Ehret mit grüner Tinte unterzeichnet, wodurch nicht nur die Geburtsstunde des Vereins besiegelt wurde, sondern auch die bis heute gültigen Vereinsfarben Grün und Weiß ihren Ursprung fanden.

Tischtennis seit den 1950ern

In den ersten Jahren war Fußball die einzige aktiv betriebene Sportart. Die Fußballer trainierten zunächst auf einem Platz, den man heute wohl als Acker bezeichnen würde. Das änderte sich im Jahr 1947 mit dem Bau des Sportplatzes (Ecke Seefeldstraße/Alfred-Delp-Straße). In den Folgejahren formierte sich im Gasthaus „Zum Rebstock“ die Tischtennisabteilung. Schon bald feierten die ambitionierten Spieler erste Erfolge und konnten sich bis zur damals höchsten Liga des Kreises durchsetzen, bevor sich die Abteilung 1965 mangels Spielstätte auflöste. Erst zu Beginn der 1970er Jahre ergab sich mit dem in Eigenregie gebauten Sportlerheim zwischen dem Sportplatz und der Umgehungsstraße L3111 eine neue Möglichkeit zum Tischtennis spielen. Außerdem bot der Neubau dem Verein Platz für Umkleiden und einen Kiosk.

1974 wurde im Gasthaus „Zum Rebstock“ mit der Sportschützenabteilung die nächste Sparte gegründet. Zu Beginn trainierte die wachsende Abteilung im Saal der Gaststätte, wo die Schießanlage mit sechs Ständen für jedes Training auf- und wieder abgebaut werden musste. Zwischenzeitlich mussten die Schützen gar zum Trainieren auf das evangelische Gemeindezentrum ausweichen, wobei schon bald nur noch der unbeheizte Rebstock-Saal als Trainingsstätte zur Verfügung stand, was im Winter viele Sportler vom Training abschreckte. Pläne für einen eigenen Schießstand gab es bereits früh, sie konnten jedoch weder als Anbau am Sportlerheim noch beim Bau des Bürgerhauses 1978 realisiert werden.

Von dem neuen Bürgerhaus, dessen Bau in der Festschrift das Kapitel „SGH 2.0“ einleitet, profitierten andere Sportler – und so prägte den Verein in den 1980er Jahren eine große Gründungswelle: Nach der Volleyballabteilung (1983) wurden eine Abteilung für Tanzsport (1984) und Leichtathletik (1988) ins Leben gerufen, die sich jedoch schon nach einigen Jahren wieder auflöste, da der Ansturm abebbte. Lediglich die Volleyballabteilung wurde Jahre später erneut gegründet und besteht nun wieder seit 1994. Volleyball- sowie Tischtennisspieler trainieren bis heute im Hüttenfelder Bürgerhaus und seit 2006 gibt es eine kleine Gruppe von Hobby-Badmintonspielern. Mit der Gründung der Abteilung Zumba im Jahr 2015, die ebenfalls im Bürgerhaus trainiert, erlebte zuletzt die Tanzabteilung ihr Revival.

Den letzten Standortwechsel vollzog die SG Hüttenfeld 2001 mit der Einweihung des Sportparks „Am Hegwald“ in die Viernheimer Straße, für den erneut unzählige Stunden Arbeit in Eigenleistung von den Mitgliedern erbracht wurden. Auf dem Gelände entstanden zwei Fußballfelder, ein Rasenplatz und ein Hartplatz, wobei letzterer 2018 in einen Winterrasenplatz umgewandelt wurde. Somit war das Platzproblem der bis heute mitgliederstärksten Abteilung behoben.

Auch die Schützen hatten Grund zur Freude: Neben dem Vereinsheim wurde ein Schießstand eingeplant, der mit seinen elf Ständen, die 2019 technisch auf den neuesten Stand gebracht wurden, bis heute einer der jüngsten im Schützenkreis ist. Auf dem Sportgelände fand zudem ein Beachvolleyballfeld Platz, das den Spielern ermöglicht, im Sommer im Freien zu trainieren. Außerdem wird der Sportpark von allen Abteilungen für Feste und Feiern genutzt.

Hallen-Neubau geplant

Zum Vereinsjubiläum wagt die SGH auch einen Blick in die Zukunft. Mit 550 Mitgliedern gehört aktuell rund ein Viertel der Hüttenfelder Bevölkerung der SGH an. Eine stolze Zahl, für die, wie der Vorstand erklärt, schon jetzt nicht mehr ausreichende Trainingskapazitäten verfügbar sind. Daher haben es sich die Vereinsvertreter zur Aufgabe gemacht, dieses Platzproblem in den kommenden Jahren mit dem Neubau einer weiteren Sporthalle in Hüttenfeld zu beheben.