Mit Fahrrädern durch den Lampertheimer Stadtwald

Lampertheim. Vor allem bei warmem Wetter macht die Familien-Fahrradtour durch den Lampertheimer Stadtwald über den Parkplatz Waldesruh und die Boveristraße zur Grillhütte und Erholungsanlage Heidetränke Spaß. Mit einem Zwischenstopp im Grünen Klassenzimmer, am Kinder-Trimm-Dich-Pfad, dem Waldlehrpfad, dem Abenteuerspielplatz oder dem Bolzplatz. Das Klassenzimmer im Grünen und der Lehrpfad bieten wissenswertes Naturvergnügen für alle Altersgruppen.

Die Stationen sind interessant gestaltet und auch für kleine Naturbesucher verständlich erklärt. So kommen kleine und große Leute bei den Zwischenaufenthalten auf ihre Kosten. Die Erklärungen auf den Tafeln wecken die Freude an der Natur. Der Waldweg ist ein guter Fahrradweg und zugleich eine Läuferstrecke. Der Schwierigkeitsgrad ist gering, bis zum Grünen Klassenzimmer sind es rund zwei Kilometer.

Diese Strecke schaffen bestimmt auch jüngere Kinder, die dann mit dem Aufenthalt auf dem Abenteuerspielplatz belohnt werden. Außerdem ist flaches Gelände gegeben, und nur selten verlaufen Baumwurzelstränge entlang des Weges. Vom Startpunkt Waldparkplatz geht es nur wenige Meter auf dem Lorscher Weg entlang, dann biegen die Fahrradfahrer den ersten Waldweg rechts ab und wieder den ersten Waldweg nach links. Den Weg weisen gelb eingekreiste Zahlen, die Symbole des Geo-Naturparks Bergstraße-Odenwald sind. Für den auserkorenen Fahrradweg gilt die Zahl zwei.

Nun geht es nur noch geradeaus, und nach wenigen Metern stoßen die Zweiradfahrer auf der rechten Seite auf das Grüne Klassenzimmer. Hier wird den Naturfreunden beispielsweise die Aufgabe gestellt, das Lebensalter von einem gefällten Baum anhand der Jahresringe zu bestimmen. Auf einer Tafel wird erklärt, dass der Holzabschnitt von einer Kiefer aus dem Lampertheimer Stadtwald stammt, die ein Alter von 110 Jahren hatte und 2006 gefällt werden musste.

Hier fällt dem Naturfreund auch das Schild mit dem Specht auf, dessen Schnabelspitze auf die Aktionen weist. Solche Schilder sind auch auf dem schräg gegenüberliegenden Waldlehrpfad zu entdecken, der vom Lampertheimer Lions-Club in Zusammenarbeit mit Revierförster Volker Harres und Hessen-Forst geschaffen wurde. Im Klassenzimmer ist viel Platz zum Pausemachen. Die Radfahrer können sich in die Schulbänke setzen und Wichtiges über die Schutzleistungen des Waldes lernen und dabei picknicken.

Anschließend wird noch einmal in die Pedale getreten, bis links der Naturlehrpfad erscheint. Die Thementafeln des Rundweges können die Radfahrer von weitem sichten. „Willkommen auf dem Waldlehr- und Erlebnispfad“, begrüßt eine Tafel die Radler. Und wünscht: „Viel Spaß auf der Walderlebnistour.“ An einer anderen Station wird über das Forstamt Lampertheim informiert. Über den sich anschließenden Spielplatz mit Geräten aus Holz schiebt man am besten die Zweiräder. Beliebte Spielgeräte sind die Hochstände, der Wasserplatz und die sogenannte Waldbaustelle. Auch hier kann man auf Bänken verweilen.

Wenige Meter von der Wasserpumpe entfernt beginnt der Seilgarten, der eine Attraktion für ältere Kinder ist. Gleich daneben gibt es ein großes Xylophon, das bedient werden darf. Auf diesem Waldareal kann so viel Schönes entdeckt werden, dass sich ein Ganztagesausflug lohnt. Für die Rückfahrt nach Lampertheim gibt es verschiedene Möglichkeiten: entweder denselben Weg zurück oder nach Neuschloß abbiegen - der Waldweg ist ebenfalls beschriftet - oder den breiten Lorscher Weg zurück.