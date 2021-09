Mit dem Bundesbahnerfrischungstuch in den Kulturherbst

Lampertheim. Es wird wieder Musik gemacht im Schwanensaal. Und wie: Die überwiegend aus Lampertheimer Instrumentalisten bestehende Band Funtastic 4 hat zum Auftakt dieses Kulturherbstes ein Konzert hingelegt, das pandemischen Befürchtungen und viralen Bedenken mit druckvollem, gut gelauntem Sound unverdrossen die Stirn bot.

18 Titel umfasste die Setlist des fantastischen Quartetts um den Lampertheimer Pianisten Frank Hurrle, der am E-Piano nicht nur den Ton angab, sondern souveräne Vertrautheit im Umgang mit unterschiedlichen Stilistiken und Harmonien bewies. Die kristallinen Töne eines Fender Rhodes oder die Klangperlen eines Vibraphons ließ er dabei ebenso funkeln. Dieses Piano ist ein Zauberkasten, und sein Besitzer ein Magier der rhythmischen Begleitung wie der Improvisation. Höhepunkt des Abends: Hurrles virtuose Interpretation des Chick Corea-Jazzklassikers „La Fiesta“.

Auch die Melodica befreite der Pianist aus ihrem Spielzeugdasein. Mit dem Gitarristen Christian Lassen, einem ehemaligen Hilversumer Kommilitonen, spielte sich der studierte Jazzmusiker die Einfälle zu. Da ließ sich der coole Lässigkeit ausstrahlende Saitenkünstler auch nicht lange bitten; Lassens Beiträge veredelten die Songs und Standards mit fluiden Harmoniefolgen, die das Klangbild mit wechselnden Farbgebungen ausstatteten.

Als zuverlässiger Taktgeber, der den Rhythmus auch gerne gegen den Strich bürstete, überzeugte Marcell Maurus am Schlagzeug, der freilich mit Hans Heer am E- und Kontrabass einen Partner an der Seite hatte, der sein Handwerk nun schon lange und auf vielfältige Weise beherrscht. Besonders die eigenen Titel von Funtastic 4 mit ihren starken R ’n’ B-Grooves lagen dem Bassisten hörbar in den Fingern. Immer wieder zuckten fette Walking-Bässe durch den Saal.

In Jörg Dittmann haben die Lampertheimer Musiker einen Sänger am Mikrofon, der den Songs und Standards mit sanft-weichem Ausdruck Stimme gibt und die Texte auch gerne mit Scatgesängen auflockert. Klassiker wie „Ain’t misbehavin“ von Fats Waller, „Summertime“ von George Gershwin oder „All Blues“ von Miles Davis entstaubte er durch Versionen in deutscher Sprache, und mit „Mercy“ von Joe Zawinul hatte Dittmann sogar einen Kalauer im Programm, der sich über das Begriffsmonster „Bundesbahn-erfrischungstuch“ sarkastisch auf aktuelle Ereignisse rund um die Freuden des Schienenreisens beziehen ließ. Wenn nicht auch der bandeigene „Klempner Blues“ auf einen Ball anspielte, der an diesem Abend irgendwo über einen Fußballplatz in Liechtenstein rollte.

Rasche Swingtempi, funkige Grooves, bluesige Harmonien und tänzerische Latinrhythmen beherrschen die Funtastic 4 wie aus dem Effeff. Mit ihren eigenen Titeln – darunter „Sandstreifen“ oder „Speed raus“ – müssen sie nicht hinter dem Berg halten. Sie sind keine Band wie jede andere.