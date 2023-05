Mit 40 000 Besuchern ein neuer Rekord

Lampertheim/Bürstadt. Die 9. Spargelwanderung am vergangenen Sonntag, 30. April, zwischen den Städten Bürstadt und Lampertheim war aus Veranstaltersicht ein voller Erfolg. Wie die Städte am Dienstag mitteilen, konnte nach drei Jahren pandemiebedingter Zwangspause mit rund 40 000 Gästen ein neuer Besucherrekord verzeichnet werden.

„Wir haben uns so sehr gewünscht, dass die Veranstaltung nach der langen Pause einen echten Kick-Start hinlegt. Und das hat sie in allen Belangen. Auch durch die Unterstützung unserer zahlreichen Sponsoren“, freut sich Bärbel Schader, Bürgermeisterin der Stadt Bürstadt. Und auch ihr Lampertheimer Amtskollege Gottfried Störmer zeigt sich überaus zufrieden: „Wir haben mit vielem gerechnet, aber nicht mit solch einem positiven Zuspruch. Ein großer Dank gilt den teilnehmenden Akteuren, die sich dieser Mammut-Aufgabe gestellt und die Besucherinnen und Besucher bestens versorgt und unterhalten haben.“

Auch bei den teilnehmenden Landwirten, Gastronomen und weiteren Akteuren herrscht durch die Bank weg Zufriedenheit. „Der Satz, der am häufigsten gefallen ist, war ‚Sowas haben wir noch nicht erlebt’ - aber im positiven Sinne“, resümiert Dirk Dewald vom Stadtmarketing Lampertheim die Rückmeldungen. Obwohl es ab einem gewissen Zeitpunkt einzelne Essensangebote aufgrund der hohen Nachfrage nicht mehr gab, habe dies der Stimmung keinen Abbruch getan. Der Umgang zwischen Gästen und Gastronomen sei stets verständnis- und respektvoll gewesen.

Die Organisatoren wollen die Kritikpunkte aufgreifen, die aus unterschiedlichsten Richtungen kamen. „Dass es bei einer Veranstaltung mit diesem Besucherandrang an der ein oder anderen Ecke auch mal hakt, ist völlig normal“, erklärt Tim Lux, Wirtschaftsförderer der Stadt Bürstadt. „Wir werden uns mit infrastrukturellen Fragen wie dem Shuttlebus-Service, der Bereitstellung von Toilettenanlagen aber auch der Anzahl an gastronomischen Ständen, Parkplätzen sowie der Beschilderung zur Wanderroute auseinandersetzen“, so Lux weiter. Fest steht bereits der Termin für die nächste Spargelwanderung: der 28. April 2024. red