Mit 20 Scootern fit für die Zukunft

Lampertheim. Eigentlich wollen die Schüler und die eine Schülerin der Elisabeth-Selbert-Schule (ESS) auf den Tretrollern schon in Richtung Biedensand losdüsen, aber ihre Lehrerin Edeltraud Schiertz hält sie zurück. Die Bremsen der Roller werden prompt betätigt und es wird Aufstellung für ein Gruppenfoto genommen. Auch der stellvertretende Schulleiter Jürgen Ende reiht sich mit ein. Er erklärt, dass die Scooter dem Projekt „Löwenstark – der BildungsKICK“ des Landes Hessen entspringen.

Das Förderprogramm wolle Kinder und Jugendliche in diesem und dem darauffolgenden Schuljahr mit verschiedenen Aktionen bei der Meisterung der Corona-Pandemie unterstützen. Bei der InteA-Klasse (Integration und Abschluss) der ESS gehe es vor allem darum, die Schüler mit Bewegung zu fordern und um ihren Gleichgewichtssinn zu schulen, erklärt Ende. Die Mehrzahl der geflüchteten Schüler und Schülerinnen komme aus Afghanistan, Syrien, Iran sowie Irak. Dort hätten sie nicht die Möglichkeit gehabt, zum Beispiel Radfahren zu lernen. Da die Klassenlehrerin Edeltraud Schiertz sehr sportbegeistert ist, probiert sie mit ihnen Sportgeräte und Sportarten aus. Sie selbst hatte an einem Scooter-Seminar im Rahmen der Hessischen Lehrerfortbildung teilgenommen und schon manches Kunststück auf dem Roller kennengelernt.

„Der Veranstalter Wheel up brachte daraufhin einen Anhänger mit Scootern, Skateboards, Waveboards und Inlinern an die Schule“, berichtet Schiertz. Nach einer Einführung der Geräte standen diese der Schule für zwei Wochen zur Verfügung „Besonders die Integrationsklasse hatte viel Spaß am Ausprobieren der Sportgeräte“, erläutert die Klassenlehrerin.

Lehrerinnen und Schülerinnen erhielten eine kurze Einleitung. Die Mädchen seien begeistert, denn mit der sportlichen Betätigung lernten sie viele neue Sachen dazu. Dank dem Engagement von Schiertz und der Schulleitung wurden 20 Scooter angeschafft. Auch mit dem Ziel, dass die jungen Leute die Umgebung besser kennenlernen können, eine Verkehrserziehung geleistet und eine Verkehrssicherheit geschult wird. Seit Jahren gibt die Klassenlehrerin den geflüchteten Schülerinnen und Schülern Schwimmunterricht und nun freuten sich ihre Schützlinge über die neuen Herausforderungen. „Und bald werden wir noch Helme besitzen“, jubelt Schiertz.

